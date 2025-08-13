Mapa de la soledad en Valencia: más de 48.000 personas mayores viven solas en la ciudad

En la capital del Turia, la soledad tiene nombre, rostro y, sobre todo, cifras. Más de 48.000 personas mayores de 64 años viven solas ... en la ciudad, según el último estudio monográfico «Personas mayores de 64 años en la ciudad de València», publicado por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento con datos de 2024. Este dato, que representa casi un tercio de la población mayor de la ciudad, dibuja un mapa social tan real como invisible para muchos.

Un fenómeno femenino y envejecido

De los 176.838 mayores de 64 años que residen en Valencia, 71.925 son hombres y 104.913 mujeres. Sin embargo, la soledad tiene un marcado rostro femenino: el 74,4% de quienes viven solos son mujeres (35.917), frente a un 25,6% de hombres (12.365). La brecha se acentúa con la edad: a partir de los 80 años, la proporción de mujeres solas se dispara, reflejo de una mayor esperanza de vida y de la viudedad.

Por tramos de edad, la soledad se distribuye así: el 20% de los mayores que viven solos tienen entre 65 y 69 años, otro 19,4% entre 70 y 74, y un 19,5% entre 75 y 79. Pero es a partir de los 80 cuando la soledad se vuelve más frecuente y, en muchos casos, más vulnerable: el 16,6% tiene entre 80 y 84 años, el 14% entre 85 y 89, y casi un 10% supera los 90.

El 40,5% de los mayores que viven solos han nacido en Valencia, mientras que un 35,7% proceden de otras partes de la Comunitat Valenciana y un 14,8% del resto de España. El 3,8% son extranjeros, lo que añade un matiz de diversidad y, en ocasiones, de mayor vulnerabilidad social.

La geografía de la soledad

El fenómeno de la soledad no se reparte de forma homogénea por la ciudad. Algunos distritos y barrios concentran un mayor número de personas mayores que viven solas, dibujando auténticos «puntos calientes» en el mapa de la soledad valenciana.

Distritos con más mayores que viven solos:

Quatre Carreres encabeza la lista, con 4.247 personas mayores solas.

Le siguen Patraix (3.433), l'Eixample (3.211), l'Olivereta (3.231), la Saïdia (3.129), Jesús (3.027) y Camins al Grau (3.482).

Otros distritos con cifras elevadas son Algirós (2.508), Benicalap (2.259), Campanar (2.221) y Poblats Marítims (3.348).

Barrios con más soledad:

Nou Moles (l'Olivereta) destaca con 1.844 mayores viviendo solos, seguido de Russafa (l'Eixample) con 1.730, Patraix (Patraix) con 1.746 y Benimaclet (Benimaclet) con 1.494.

Otros barrios significativos son la Petxina (1.050), Mont-Olivet (1.364), Aiora (1.420), Orriols (944), Torrefiel (1.320) y el Carme (488).

En el distrito histórico de Ciutat Vella, barrios como el Carme (488), la Seu (222) y Sant Francesc (438) también presentan cifras relevantes, reflejando la presencia de una población envejecida en el centro de la ciudad.

Ampliar

El reto de la soledad

Detrás de cada cifra hay una historia. La soledad en la vejez no es solo una cuestión de vivienda, sino de salud, bienestar y calidad de vida. El perfil mayoritario es el de una mujer, viuda, de más de 75 años, que ha vivido toda su vida en Valencia o en la Comunitat, y que afronta el día a día con una red social cada vez más reducida.

La soledad no deseada es uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo. Valencia, como otras grandes ciudades, se enfrenta al desafío de detectar, acompañar y cuidar a quienes, tras la puerta de su casa, viven en silencio una realidad que nos interpela a todos.

¿Qué puede hacer la ciudad? El estudio es un punto de partida imprescindible para diseñar políticas públicas, redes de apoyo vecinal y programas de acompañamiento que permitan a las personas mayores vivir con dignidad, autonomía y compañía. Porque, como muestran los datos, la soledad tiene mapa, pero también soluciones si la ciudad decide mirar de frente a sus mayores.