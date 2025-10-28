El Colegio de Enfermería de Valencia reparte nuevas ayudas económicas a 11 asociaciones de la zona dana El COENV señala que, tras la tragedia, ha tenido como objetivo que este apoyo económico se convirtiera «en un símbolo de unidad y de esperanza»

EP Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 21:58 Comenta Compartir

El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV) ha anunciado este martes el reparto, realizado los últimos meses, de ayudas económicas canalizadas hacia once asociaciones que desempeñan una labor esencial en el territorio más afectado por las inundaciones de la dana, que se cobraron 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En un comunicado el Colegio ha señalado que, tras la tragedia, ha tenido como objetivo que este apoyo económico se convirtiera «en un símbolo de unidad y de esperanza».

En ese sentido, desde COENV han manifestado que «hemos acompañado a las asociaciones que, día tras día, sostienen a las familias más vulnerables, y hemos mantenido viva la convicción de que solo desde la empatía y la cooperación podremos reconstruir lo que la tragedia nos arrebató».

Las asociaciones que han recibido apoyo directo, con una cuantía económica, son la Asociación de E.M. de la Ribera (Aemlaribera), Asociación de Discapacitados de Algemesí (Adisalge), Asociación de Ayuda a la Diversidad Funcional en Alfafar (Aadisa), Asociación Miastenia de España (AMES) y Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Catarroja. También se han visto beneficiadas la Asociación para la Diversidad Funcional (AMIAR), Asociación de Amas de Casa de Cheste, Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cheste, Asociación TDAH más 16, Asociación de Personas con Diversidad Funcional y Asociación Local de Personas con Discapacidad Aldis-Paiporta.

Asimismo, el COENV ha estado presente junto a las personas afectadas desde el 29 de octubre de 2024, cuando puso sus instalaciones a disposición de la Conselleria de Sanidad y del Centro de Emergencias. Por ello, además de las ayudas económicas, el Colegio ha destacado que ha repartido un centenar de deshumidificadores entre familias damnificadas, con el objetivo de contribuir a la recuperación de sus hogares y a la mejora de sus condiciones de vida.

También puso en marcha un programa de ayudas económicas inmediatas destinado a colegiados y colegiadas que habían sufrido daños materiales como consecuencia de la catástrofe. La entidad colegial ha resaltado que este programa supuso un «respaldo directo y solidario» a los profesionales de la enfermería, que han seguido cuidando «con entrega y compasión a quienes más lo necesitaban». En este año «de profundo dolor y reconstrucción», la junta de gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha trabajado «con determinación» para hacer llegar el apoyo del colectivo enfermero a cada rincón afectado.

«La dana nos ha dejado heridas difíciles de cerrar, pero también ha despertado una ola de solidaridad que ha unido a toda la provincia», ha enfatizado. El COENV ha sido testigo de cómo el sufrimiento compartido se ha transformado en fortaleza colectiva, y de cómo cada muestra de apoyo ha devuelto esperanza a quienes se creían sin fuerzas. Por ello, el COENV ha querido que este aniversario «no sea solo una fecha de recuerdo, sino también un mensaje de futuro».

Así, su junta de gobierno ha expresado el «más profundo reconocimiento a los servicios de emergencia, profesionales sanitarios y voluntarios que han trabajado sin descanso desde aquel día». Al respecto, ha subrayado que «su entrega ha sido una lección de humanidad y compromiso que nunca olvidaremos». Asimismo, ha expresado que el Colegio ha aprendido que la memoria y la acción «deben caminar juntas», por lo que el mejor homenaje a las 229 víctimas es continuar trabajando por una sociedad «más humana, empática y resiliente».