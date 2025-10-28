Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del seminario 'Lecciones aprendidas tras la dana' en el Paraninfo de la UV LP

Empresarios y sindicatos exigen ejecutar 12.500 millones en infraestructuras pendientes tras la dana: «No podemos pensar que será excepcional»

Agentes económicos y sociales reclaman menos ruido político, más coordinación institucional y la ejecución urgente de las obras hidráulicas previstas para evitar nuevos desastres

Kike Cervera

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 19:52

Comenta

Un año después de la dana que devastó buena parte de la provincia de Valencia, los principales representantes empresariales y sindicales han coincidido en un ... diagnóstico común: no se puede seguir actuando como si un episodio así vaya a ser excepcional.

