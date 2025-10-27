Reprimenda de la CEV a la Generalitat y al Gobierno por las ayudas tras la dana: «Han sido insuficientes»

Insuficientes, lentas y con demasiada burocracia. Así califica la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) las ayudas recibidas por las administraciones públicas, tanto las ... de la Generalitat como las del Gobierno central, tras la dana que el pasado 29 de octubre asoló buena parte de la provincia de Valencia y dejó un balance de 229 fallecidos, miles de empresas afectadas y millones de euros dilapidados. Un tirón de orejas en toda regla que contrasta con las afables alabanzas dedicadas al sector privado, del que ha subrayado la «rápida respuesta».

A pesar de que el informe 'La recuperación tras la dana, un año después', publicado este lunes y del que se extraen las críticas y los agradecimientos mencionados, reconoce el esfuerzo realizado por las administraciones públicas y su compromiso con la recuperación, alega también que no han sido suficientes para «compensar los daños causados por la riada». Y es que, aunque el 90% de la actividad empresarial está en niveles predana, la velocidad de recuperación no es homogénea entre los distintos sectores.

La patronal valenciana critica a cada una de las administraciones citadas, Generalitat y Gobierno, por distintos motivos. Así, a la entidad autonómica se le recrimina que no haya retirado la obligatoriedad de tributar por las ayudas recibidas. «Las ayudas directas de la Generalitat han sido insuficientes para cubrir la brecha entre los daños y las aportaciones externas recibidas para compensarlos», ha apuntado en el informe, aunque también ha subrayado la falta de recursos que sigue provocando «la crónica infrafinanciación del actual y caduco Sistema de Financiación Autonómico».

En cuanto a las ayudas directas del Gobierno central, la crítica principal que realiza la patronal valenciana apunta a que los procesos han sido «excesivamente complejos» y que la burocracia «ha desbordado a las empresas más pequeñas y a los autónomos». «Teniendo en cuenta la magnitud de los siniestros y el lucro cesante, las ayudas no han sido suficientes», resume la CEV.

Del conjunto de los 16.600 millones de euros movilizados por el Ejecutivo estatal, el monto de los recursos desembolsados en ayudas directas a empresas y autónomos asciende a 475,5 millones de euros, incluyendo las ayudas al sector primario, lo que supone el 2,9% del total, según las cifras recogidas en el informe.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha aprovechado la publicación del informe para cargar contra el Gobierno central, al que le ha reprochado «la falta de agilidad», y contra el Consorcio de Seguros, del que ha señalado la «gestión negligente». Además, como consecuencia, Cano ha remarcado que la Comunitat está perdiendo competitividad.

Ayudas del Consorcio

La farragosidad en los trámites con la que el empresariado define la ayuda pública también se traslada a las indemnizaciones pertenecientes al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), algunas de las cuales todavía están «pendientes de cobro». «Ciertos retrasos incluso han llegado a provocar el cierre de establecimientos pertenecientes al comercio minorista», lamenta la CEV.

De las 249.000 solicitudes recibidas por la entidad, ya hay 239.000 finalizadas, lo que implica el 96%. Por parte de las empresas, 19.000 de las 23.000 compañías que han pedido las ayudas al Consorcio ya las tienen en su haber. Los vehículos, con 144.000 solicitudes; las viviendas, con 82.000; y los comercios y almacenes, con 16.500, son los tres tipos de riesgo que más peticiones económicas han realizado al consorcio.

Estas críticas veladas a las administraciones públicas y al Consorcio por parte de la patronal se evaden, como era de esperar, cuando se refieren al sector privado y al empresariado. «Desde las organizaciones empresariales se quiere poner en valor y destacar la facilidad en el acceso y la agilidad en los procesos de la tramitación y cobro de estas ayudas», recoge el informe.

Recuperación por sectores

El zarpazo con el que la riada desangró a la economía valenciana durante las primeras semanas de la catástrofe, con una merma de 3,8 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) respecto al trimestre anterior, está ya prácticamente curado. Así se desprende del informe, en el que se indica que la actividad empresarial se ha recuperado un 90%. Sin embargo, hay sectores en los que la cicatriz es más pronunciada.

La patronal valenciana califica de «lenta» la vuelta a la normalidad productiva del sector primario, ya que el grado de recuperación se sitúa en torno al 60%, «con miles de parcelas agrarias que todavía no han podido recuperar su potencial productivo, extendiéndose esta situación a viveros, pozos de riego y granjas», apunta, y agrega que entre un 10% y un 15% de las explotaciones «no podrán volver a operar».

En mejor situación se encuentra el sector servicios, con la hostelería al 80% y el transporte y la logística al 90%. Y también la industria, con las ramas de química, la madera y el mueble o el metal en cotas de recuperación superiores al 90%. No obstante, la CEV indica que hay negocios que no podrán volver a reabrir.