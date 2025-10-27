Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Polígono industrial de Sedaví, el 22 de noviembre de 2024. Jesús Signes.

Reprimenda de la CEV a la Generalitat y al Gobierno por las ayudas tras la dana: «Han sido insuficientes»

La patronal valenciana señala que la actividad empresarial en la zona cero de la riada se ha recuperado al 90% y destaca la «rápida respuesta» de los empresarios

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:54

Comenta

Insuficientes, lentas y con demasiada burocracia. Así califica la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) las ayudas recibidas por las administraciones públicas, tanto las ... de la Generalitat como las del Gobierno central, tras la dana que el pasado 29 de octubre asoló buena parte de la provincia de Valencia y dejó un balance de 229 fallecidos, miles de empresas afectadas y millones de euros dilapidados. Un tirón de orejas en toda regla que contrasta con las afables alabanzas dedicadas al sector privado, del que ha subrayado la «rápida respuesta».

