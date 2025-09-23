Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una corredora pasa ayer junto a la Ciutat de la Pilota, ubicada en una urbanización de Moncada. J. Signes

La Ciutat de la Pilota que nadie quiere

El concurso para modernizar la instalación queda desierto | La Generalitat achaca a la alta demanda tras la dana y al aumento de los costes que ninguna empresa haya pujado por un contrato de casi un millón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:45

La Ciutat de la Pilota sigue siendo una patata caliente para la Generalitat. Da igual cuándo lo lea. Desde sus inicios, la instalación que se ... concibió como el parque temático del deporte autóctono ha contado con el rechazo de la mayoría de deportistas y aficionados por su ubicación, en una urbanización de Moncada. En la etapa del Botánico, el complejo quedó clausurado por falta de licencia de actividad, algo que se subsanó antes del cambio de ciclo político. Ahora, el nuevo Gobierno autonómico pretende darle actividad y modernizarla. Mientras ha concedido lo primero a la Fundació, que lleva trabajando desde enero de 2025, el Consell ha hallado un nuevo obstáculo en lo segundo: el concurso para realizar las obras de adecuación del trinquet con más aforo de la Comunitat ha quedado desierto.

La Ciutat de la Pilota que nadie quiere