La Ciutat de la Pilota que nadie quiere

La Ciutat de la Pilota sigue siendo una patata caliente para la Generalitat. Da igual cuándo lo lea. Desde sus inicios, la instalación que se ... concibió como el parque temático del deporte autóctono ha contado con el rechazo de la mayoría de deportistas y aficionados por su ubicación, en una urbanización de Moncada. En la etapa del Botánico, el complejo quedó clausurado por falta de licencia de actividad, algo que se subsanó antes del cambio de ciclo político. Ahora, el nuevo Gobierno autonómico pretende darle actividad y modernizarla. Mientras ha concedido lo primero a la Fundació, que lleva trabajando desde enero de 2025, el Consell ha hallado un nuevo obstáculo en lo segundo: el concurso para realizar las obras de adecuación del trinquet con más aforo de la Comunitat ha quedado desierto.

Y este hecho, que el tiempo dirá si es anecdótico, es un ejemplo de una evidencia: que la Ciutat de la Pilota es un proyecto faraónico fallido al que cuesta dar contenido. Del complejo que iba a englobar todas las modalidades del deporte autóctono sólo se ha conseguido poner en marcha, y de forma discontinua, el trinquet 'más grande de la Comunitat'. Aquella cancha con un aforo para 2.000 personas que nació a principio de siglo como la más moderna –faltaría más– necesita ya un notable lavado de cara. La Generalitat quiere realizarlo de forma inmediata, pero falta hallar una empresa que asuma la obra por el precio máximo fijado.

El expediente iniciado desde Presidencia de la Generalitat y denominado 'Obras de fase II del Centro de Tecnificación de Pilota de Moncada', estimaba que las actuaciones costarán algo más de 962.000 euros y que estas debían ejecutarse en dos años, entre este y 2026. «La ejecución de esta fase supone la adaptación del trinquet a las necesidades actuales mediante la modificación de la iluminación, la instalación de una plataforma de mantenimiento que mejore las condiciones de seguridad y salud, el tratamiento cromático del techo y una serie de actuaciones menores que completan el edificio», se indica en la memoria justificativa.

En concreto, tal como publicó este diario, las actuaciones iban destinadas a mejorar la visibilidad como trabajos como la colocación de iluminación LED, y la reparación de goteras. También se contempla la instalación de una plataforma de mantenimiento que mejore las condiciones de seguridad y salud. Además, quedaba especificado que en los dos años de obras se debía rematar la urbanización de la Ciutat de la Pilota que estaba pendiente, la que recae en la calle Xaloc.

Pero todo lo que tiene que ver con la Ciutat de la Pilota parece estar condenado a sufrir imprevistos. Y este ha venido en forma de concurso desierto. Ninguna empresa ha pujado por unos trabajos que supondrían una facturación cercana al millón de euros. Fuentes de la Generalitat, no obstante, restan importancia a este hecho y afirman que la licitación va a reiniciarse de forma «casi inmediata».

Según indican las mismas fuentes, este hecho es una consecuencia indirecta a la dana. Y es que después de la tragedia del pasado 29 de octubre, la demanda de obra, tanto pública como privada, es más que elevada. A esto hay que añadirle el incremento del coste de los materiales. Pese a que ha quedado desierto el concurso para esta fase de la Ciutat de la Pilota, que básicamente consiste en adecuar el trinquet a las necesidades actuales, los planes de la Generalitat para la instalación no varían. Desde enero se le viene dotando de contenido y sólo se prevé un retraso de entre dos y tres meses, según las mismas fuentes consultadas, en el inicio de los trabajos de mejora.

Cabe destacar que, mientras se resuelve esta telaraña burocrática, la Ciutat de la Pilota sigue en marcha tal y como está en la actualidad, y bajo la gestión de la Fundació. La institución que regía hasta hace poco menos de dos años la vaqueta profesional, recibió el encargo de abrir de nuevo la instalación (desde hace meses tiene actividad de lunes a sábado de 9 a 20 horas) y de realizar obra social vinculada al deporte autóctono.

Las obras que ahora han quedado en stand-by no comprometen a elementos estructurales. Uno de los interrogantes que siempre ha quedado en el aire es si algún día se completará el complejo, tal y como se concibió. En la memoria justificativa hay una respuesta que parece clara: «Es una intervención que consolida la configuración actual del centro y que la Dirección General de Deporte no contempla, ni a corto ni a medio plazo, acometer nuevas ampliaciones ni intervenciones relevantes que pudieran justificar una contratación más ambiciosa o compleja».

La cancha de llargues, los frontones y les galotxetes parece que quedarán definitivamente en el limbo. El reto es dar contenido de forma continua al trinquet. Que siga teniendo actividad diaria para la base y los aficionados y, quizás algún día, vuelva a albergar a 2.000 espectadores para una gran final. Pero antes es necesario adecuarlo a las necesidades de una instalación de la tercera década del siglo XXI.