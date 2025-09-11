La Copa Caixa Popular de pilota valenciana arranca con sentimiento La competición, que será la XVIII edición de Escala i corda, la XI de Raspall y la IV de Raspall femení, contará con 33 equipos y más de 80 jugadores y jugadoras repartidos en las cinco competiciones Pro1 y Pro2

La Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 se ha presentado este jueves en el Estadi Ciutat de València, el templo del Levante. El césped del campo granota ha quedado impregnado con las camisetas rojas y azules de los más de 80 jugadores y jugadoras que componen los 33 equipos que participan en las respectivas competiciones de la Copa. Será la XVIII edición de Escala i corda, la XI de Raspall y la IV de Raspall femení, que como en años anteriores contará con categoría Pro1 y Pro2 en las categorías masculinas.

La máxima competición de escala i corda contará con 9 equipos y 22 jugadores (cinco parejas y cuatro tríos). El trinquet de Vila-real dará el Va de bo este mismo viernes con la partida inaugural entre dos de los equipos favoritos: De la Vega y Pere (Almussafes) contra Marc y Àlvaro Gimeno (Montserrat). La final se celebrará el 16 de noviembre en el trinquet de Guadassuar. La competición se desarrollará con una fase regular y en cuartos se enfrentarán del primero al octavo clasificado (con emparejamiento invertido por posición). El equipo mejor posicionado elegirá sede para jugar la fase.

Mientras que la categoría de escala i corda Pro2 contará con 14 jugadores repartidos en 6 equipos. La competición empezará la próxima semana en Dénia y conocerá a sus campeones el 30 de noviembre en El Genovés como desenlace. El formato de competición se basa en una fase regular donde el último equipo queda eliminado y penúltimo y antepenúltimo compiten en una eliminatoria para acceder a las semifinales. Este format se replica en las demás modalidades de raspall.

La siguiente competición en arrancar será la Copa Caixa Popular de raspall masculino. Será el 13 de septiembre en la Llosa de Ranes con la Copa Pro1, que finalizará el 9 de noviembre en el trinquet de Xeraco. Este trofeo contará con cinco parejas y un trío, donde destaca como novedad la presencia de Diari, campeón de Pro2 el año pasado. El de Quatretonda ha hecho méritos para ocupar la plaza y jugará con Tonet IV.

Por su parte, la Copa de raspall Pro2 contará con 16 jugadores repartidos en 6 equipos. Las primeras jornadas se jugarán el 12 de septiembre en el trinquet de Piles con doble partida y concluirá el 30 de noviembre en El Genovés. La última Copa en empezar será la de raspall femenino. El punto de salida lo pondrá el trinquet de l'Alqueria d'Asnar el 18 de septiembre y conoceremos a las campeonas el 23 de noviembre en el trinquet El Rullo de Riba-roja. La competición contará con seis tríos, donde destaca el debut de la resto (María E.), la mitgera (Laura) y puntera (Patri), actuales campeonas del Circuit Sub23 de raspall femení Trofeu Caixa Popular del programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana.

Presentación por todo lo alto en el Ciutat de València

El acto inaugural contó con la presencia del diputado de Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, Paco Alòs; el presidente de la FPV, Vicent Molines; la vicepresidenta de raspall Susana Martínez y alcaldes y alcaldesas y representantes municipales de los ayuntamientos de Bonrepòs i Mirambell, Castelló de Rugat, Ondara, Pedreguer, Meliana, Massamgrell, Castelló, la Llosa de Ranes, Rafelbunyol, l'Alqueria d'Asnar, Ontinyent, Almussafes, Pedreguer, Barxeta, Montserrat y Xeraco y del Centro Comercial Portal de la Marina.

Según Vicent Molines, «tenemos por delante una Copa Caixa Popular muy ilusionante, preparada con mucho aprecio y dedicación y por supuesto con la colaboración de la Diputació de València y la Generalitat Valenciana, así como los diferentes ayuntamientos y empresas y entidades que ofrecen su apoyo a la pilota y, por supuesto, Caixa Popular, que da su nombre a esta competición y año tras año ofrece su mano también a la pilota de base, de formación y a la pilota femenina».

En palabras de Pedro Cuesta, «como ya sabéis todos y todas, el presidente de la Diputació de València ha apostado muy fuerte por nuestro deporte, la diputación siempre va a estar apoyando a la pilota. Vosotros, jugadores y jugadoras, sois la parte más importante porque sin vuestro esfuerzo la pilota no tendría sentido. Os felicito solo ya por el hecho de participar».

Para Tino Bendicho, «es un honor como expilotari presentar una competición que he tenido la suerte de jugar mucho años. La Copa y Caixa Popular ya no se entienden si no están juntas y la Generalitat Valenciana también aporta con mucho gusto su grano de arena a esta competición y a la pilota». Según Paco Alòs, «el trabajo conjunto de instituciones como la Generalitat y la Diputació de València con la Federació y con Caixa Popular da como resultado esta gran competición, sin olvidar en los ayuntamientos que ayudan en las escuelas y clubes de pilota y patrocinando equipos profesionales, los cuales pueden ser un ejemplo para que otros ayuntamientos apoyan a esta tradición tan nuestra y que es obligación nuestra mantenerla».