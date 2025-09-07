De la Vega y Álex dominan el Open de Frontón El equipo que representa al Club de Pilota de Almussafes dio una exhibición en la final ante Carlos 'Puma' y Francés (41-18)

Se puede jugar contra el frontón pero nunca podrás ganarle. De la Vega volvió a demostrar este domingo que al Open de Frontón Trofeu President Diputació de València no tiene rival. Él es el frontón. Su séptimo título en ocho participaciones y esta vez acompañado de un Álex Alandes que estuvo perfecto de principio a fin del campeonato.

Los rojos partían como claros favoritos en el frontón José Ventura. El vigente campeón defendía el campeonato en casa y esto iba a poner todavía más complicadas las cosas para Carlos 'Puma' y Francés (Ayuntamiento de Massalfassar). Como precedente, la partida en la fase de grupos que también tuvo el mismo color.

La pareja local solo fue en una ocasión por detrás en el marcador, el primer punto. Después de esto empezaron a descargar su talento en cada golpe y dejando un 11-4 que hacía presagiar la inevitable victoria. Sin embargo los azules consiguieron encontrar algo más de confianza haciendo varios puntos seguidos que les llevaron a colocarse a solo tres de distancia (13-10).

Las ganas de igualar rápidamente provocaron que se cometieron varios errores que volvieron a abrir brecha en el marcador. De la Vega y Álex conseguían un parcial de 9-0 con el cual los de Massalfassar quedaron muy tocados.

La pareja del CPV Almussafes se mostraba intratable bajo la atenta mirada de José Ventura, presente en la final. Incluso con De la Vega aparejándose por instantes con Francés en el tres y Álex con el Puma en el fondo del frontón. La sensación de confianza en esta final era evidente y esto se evidenció hasta el 41-18 final.

Los equipos de Victoria e Iván se llevan el Trofeu Mancomunitat La Costera-Canal

El trinquet del Genovés acogió este domingo las finales del Trofeu Mancomunitat La Costera-Canal. Victoria y Natalia protagonizaron la primera victoria de la tarde después de ganar 25-15 a Ana, Isabel y Aroa. Mientras que la segunda se decantó a favor de Iván, Ricardet y Raúl, que se impusieron por el mismo marcador a Diari, Seve y Momparler.

En raspall femenino la partida fue por instantes. Con el 5-5, el trío tuvo val para sumar el juego desde el resto. Una excelsa Victoria evitó que esto ocurriera y la pareja aprovechó ese golpe moral para sumar dos juegos consecutivos que los puso con el 15-5 favorable.

La de Beniparrell es propuso complicar la final y consiguió que Isabel y Aroa volvieran a confiar, llegando a igualar de nuevo la partida. Pero la pareja encajó bien esos dos juegos y volvió a encontrar el camino para sumar el decisivo 25-15.

La segunda final tuvo cosas muy similares a su predecesora pero con diferente final. El trío de Seve empezó mejor la partida con dos juegos consecutivos que quedaron neutralizados rápidamente por Iván, Raúl y Ricardet. Los azules volvieron a romper desde el resto con un Seve muy fuerte, pero sería el último juego que conseguirían.

El de Ontinyent empezó a encontrar su mejor nivel y esto niveló una final que Raúl y Ricardet consiguieron decantar en el tramo final con tres juegos consecutivos que los permitieron levantar el Trofeu Mancomunitat La Costera-Canal.