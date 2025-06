Marc y De la Vega buscan su primer Individual en una final inédita

El XL Campeonato Individual - Trofeu President de la Generalitat de escala i corda tendrá un nuevo número uno. Marc y De la Vega tendrán la ... oportunidad de proclamarse por primera vez campeones de este trofeo el próximo 22 de junio en el trinquet Pelayo. Una final inédita entre dos jugadores que han llegado hasta en dos ocasiones a la última cita del Individual pero que nunca pudieron ganarla. Ahora, pase lo que pase, uno de los dos se hará finalmente con ese título con el que sueñan todos los pilotaris.

La presentación de la final se ha realizado este jueves en el Palau dels Català de Valeriola, donde los dos protagonistas han estado acompañados por del presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; la jefa de Programas de Deportes en À Punt Mèdia, Yolanda Damiá; y el trinqueter de Pelayo, Dani Ribera.

«Tenemos los mejores ingredientes para tener una muy buena final, seguro que igual de buenas que las dos anteriores de raspall», señalaba el presidente de la Federació de Pilota Valenciana. «Necesitamos jugadores como ellos, y como el resto de jugadores y jugadora que no han podido llegar a la fase final pero que son imagen de la pilota. La cara visible del trabajo que se hace alrededor en los clubes, en las escuelas. Lluis jugaba en Almussafes y Marc en Montserrat, ese trabajo desde pequeños ahora ha dado sus frutos para llegar hasta aquí. Y ese trabajo está enmarcado dentro del proyecto global de la Federació de Pilota que tiene como objetivo dar ese impulso», explicaba Molines.

Son los dos restos más en forma de la actualidad y así lo han reflejado durante el campeonato. El de Almussafes no conoce la derrota y ha ganado a Julio Palau y Pere Roc II en la fase de octavos, a Jose Salvador en cuartos, y su última víctima en semifinales fue Alejandro. De la Vega se lució ante una de las mayores promesas y vigente campeón de la Lliga CaixaBank, al que solo le concedió que le hiciera un juego y terminó ganando por 60-20. Ahora solo tiene por delante el complicado reto de superar a Marc. «Es un jugador más agresivo que yo, pero somos muy pasadores y a nuestros rivales les cuesta hacernos un quince. Espero una partida dura y pesada físicamente contra él», señalaba Lluís durante la presentación.

Por su parte, Marc despejó todas las dudas ante Puchol II. El de Montserrat venía con las molestias del Trofeu Villarreal y no tuvo rodaje en su debut ante Carlos 'El Puma', que cayó lesionado. En la liga de octavos no pudo ganar a Alejandro, pero acabó clasificando y superando en cuartos a Salva Palau (60-50). Y en semifinales dio un auténtico recital para frenar a Puchol II (60-30), que partía como uno de los grandes favoritos. Marc volverá justo un año después a la final y espera esta vez conseguirlo. «De la Vega ha tenido un gran nivel y lo he visto con mucha confianza y seguridad. En cada momento sabe lo que hace y pienso que será muy complicada. Tenemos la experiencia de estar en dos finales del Individual y será una partida en la que no puede bajar los brazos porque seguramente habrá momentos en los que se rompan los juegos desde el resto y habrá que pelear hasta el final».

Finalmente, el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho, quiso destacar las habilidades de los finalistas. «Sois dos jugadores con características diferentes, pero con la misma mentalidad de ganadores y de darlo todo. Es la tercera final para los dos y solo uno de vosotros podrá conseguir el título este año. Marc tiene la potencia y Lluís tiene ese detalle más clásico. Los dos conocéis Pelayo a la perfección, cada rincón, y nos queda por delante este domingo una partida apasionante»,

Alejandro se queda con la tercera plaza

La partida por el tercer puesto no se podrá disputar este sábado debido a unas molestias en el hombro que arrastra Puchol II. Alejandro de Montserrat se colgará el bronce en esta edición del Individual de escala i corda.