Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 4 de diciembre de 2025

Redacción

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:07

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 4 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

- Pérez Llorca inicia el deshielo y llama a las asociaciones de víctimas para reunirse con ellas

- El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano

- Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira

- Vuelven los circos con animales a Valencia

- Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes
  4. 4

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  5. 5 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  8. 8

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  9. 9 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat

Te puede interesar

