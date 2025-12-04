Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Víctimas de la dana, con Rosa Álvarez en el centro, en el debate de investidura de Pérez Llorca.

Pérez Llorca inicia el deshielo y llama a las asociaciones de víctimas para ponerse a su disposición

Las entidades celebrarán asambleas para ver si se reúnen con el jefe del Consell, aunque agradecen el gesto

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:13

Comenta

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha abierto una vía de diálogo con las asociaciones de víctimas de la dana para iniciar el ... deshielo y ponerse a su disposición para reunirse si lo consideran necesario. El nuevo jefe del Consell ha llamado, entre el miércoles y este jueves, a la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, a la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre y la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud. En esa primera toma de contacto, el president buscaba abrir una vía de diálogo para que las asociaciones dijeran «qué necesitan y en qué se les puede ayudar».

