Pérez Llorca inicia el deshielo y llama a las asociaciones de víctimas para ponerse a su disposición

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha abierto una vía de diálogo con las asociaciones de víctimas de la dana para iniciar el ... deshielo y ponerse a su disposición para reunirse si lo consideran necesario. El nuevo jefe del Consell ha llamado, entre el miércoles y este jueves, a la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, a la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre y la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud. En esa primera toma de contacto, el president buscaba abrir una vía de diálogo para que las asociaciones dijeran «qué necesitan y en qué se les puede ayudar».

Pasos, por tanto, y gestos de cara a una normalización de las relaciones entre el Palau de la Generalitat y las entidades de víctimas. Tal como ha podido saber este diario, la predisposición de las asociaciones es positiva pese a que insisten en que el Consell que ha presentado Pérez Llorca es demasiado continuista. Al menos la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O celebrará una asamblea para ver si los miembros quieren o no reunirse con el president. «El talante es bueno pero hay mucha gente muy enfadada, sobre todo quienes les votaron», ha explicado la presidenta de la entidad, Rosa Álvarez.

Cabe recordar que Pérez Llorca quiso que sus primeras palabras como president fueran para pedir perdón a las víctimas en nombre de la Generalitat, aunque las asociaciones le piden concretar ese perdón en gestos más rupturistas con respecto al anterior Consell. Consideran, por ejemplo, muy doloroso que José Antonio Rovira continúe en el Gobierno. Al exconseller de Educación le afean sus palabras respecto al director del instituto de Cheste, que perdió la vida en la barrancada.