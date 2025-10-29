Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este miércoles 29 de octubre de 2025

Redacción

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:30

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 29 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- El Rey, en el funeral: «La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros»

- Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»

- La CHJ informa a la jueza que tenía a 50 agentes medioambientales vigilando barrancos, pero omite dónde

- 20:11: historia de un mensaje que llegó tarde

- Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  4. 4

    Así fue el día que nos partió el corazón
  5. 5 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  6. 6

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  7. 7

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  8. 8 229 nombres en nuestra memoria
  9. 9 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  10. 10 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana

