Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este lunes con la nueva tarifa: las ocho horas prohibitivas para usar electrodomésticos
Iván Arlandis

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 5 de octubre de 2025

Redacción

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 5 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde al Himno Regional

- Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia

- Retrasos de veinte minutos en los trenes entre Valencia y Castellón

- Gourlay-Corberán, un binomio en apuros

- Búscate Volta a Peu

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  3. 3 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  4. 4

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  7. 7 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  8. 8

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  9. 9 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  10. 10

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana