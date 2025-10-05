Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las lluvias vuelven a la Comunitat esta semana y el 9 d'Octubre estará pasado por agua
La plaza de la Virgen, repleta de valencianos este domingo por la mañana.

La plaza de la Virgen, repleta de valencianos este domingo por la mañana.

Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional

Miles de personas abarrotan la plaza de la Virgen para el centenario de la obra de Thous y Serrano, que se interpreta dos veces seguidas como ocurrió en 1909

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:28

Comenta

Benvolguts José i Maximilià: les escribimos un siglo después desde el corazón de la ciudad a la que tanto dieron para explicarles que el Himno ... Regional que compusieron para la Exposición de 1909 sigue más vivo que nunca. Estén donde estén, maestros Serrano y Thous, pueden estar orgullosos, porque la composición ha ayudado a unirnos como pueblo, desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada, pasando, claro, por esa plaza de la Virgen que este domingo estaba repleta de gente (incluso de turistas con banderitas, que ustedes no saben lo que son pero ahora están por todas partes) para cantar aquello de «tots a una veu».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  2. 2 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  3. 3 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  4. 4

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  7. 7 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  8. 8

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  9. 9 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  10. 10 La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional