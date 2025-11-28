Cinco localidades de la Comunitat duermen a menos de 6 grados y una pasa la noche a -8,9 El frío intenso seguirá durante el fin de semana, especialmente, en las zonas de interior

María Gardó Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:40

El frío ha llegado para quedarse. La previsión de Aemet es que este viernes sigan produciéndose heladas en puntos de interior y las temperaturas no subirán durante el fin de semana.

Durante esta madrugada, cinco localidades de la Comunitat Valenciana han dormido por debajo de los 6 grados, según recoge AVAMET: Villena (-6,3), El Toro (-6,3), Vilafranca (-6,6) y Xixona (-7,9). Corona el top 5 Bocairent que ha pasado la noche a -8,9 grados. Este municipio de Valencia también marcó la temperatura más baja del jueves: -9,8 grados.

Por debajo de los 5 grados han dormido Calles a -5,5 grados, Onil a -5,4, Xodos a -5,2 y El Pinós a -5,0.

También se ha tenido que dormir con mucho abrigo en Requena, con -4,8 grados, Ayora y Rotglà i Corberà a -4,7, Agres a -4,6 y Morella a -4,4 y Castell y Relleu que lo han hecho a -4,2.

El frío intenso seguirá durante el fin de semana, especialmente, en las zonas de interior.