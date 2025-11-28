Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cinco localidades de la Comunitat duermen a menos de 6 grados y una pasa la noche a -8,9
Una mujer camina abrigada. I. Marsilla

El frío intenso seguirá durante el fin de semana, especialmente, en las zonas de interior

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:40

El frío ha llegado para quedarse. La previsión de Aemet es que este viernes sigan produciéndose heladas en puntos de interior y las temperaturas no subirán durante el fin de semana.

Durante esta madrugada, cinco localidades de la Comunitat Valenciana han dormido por debajo de los 6 grados, según recoge AVAMET: Villena (-6,3), El Toro (-6,3), Vilafranca (-6,6) y Xixona (-7,9). Corona el top 5 Bocairent que ha pasado la noche a -8,9 grados. Este municipio de Valencia también marcó la temperatura más baja del jueves: -9,8 grados.

Por debajo de los 5 grados han dormido Calles a -5,5 grados, Onil a -5,4, Xodos a -5,2 y El Pinós a -5,0.

También se ha tenido que dormir con mucho abrigo en Requena, con -4,8 grados, Ayora y Rotglà i Corberà a -4,7, Agres a -4,6 y Morella a -4,4 y Castell y Relleu que lo han hecho a -4,2.

El frío intenso seguirá durante el fin de semana, especialmente, en las zonas de interior.

