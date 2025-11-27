Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana, anuncia chubascos y señala dónde lloverá Consulta la previsión del tiempo para los próximos días

Andoni Torres Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:00 | Actualizado 17:26h.

Aemet ha lanzado su primera previsión del tiempo para el fin de semana y anuncia chubascos dispersos el domingo en varias zonas de la Comunitat Valenciana.

La previsión para el viernes 28 de noviembre es de cielo poco nuboso o despejado, aunque serán probables brumas matinales en depresiones del interior. Las temperaturas registrarán pocos cambios y seguirán produciéndoses heladas débiles en puntos del interior. El viento soplará flojo de dirección variable, con intervalos de moderado del noroeste en el norte Castellón y del suroeste en el litoral sur de Alicante.

Pocos cambios para el sábado, con cielo poco nuboso, intervalos de nubes altas por la tarde y temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste.

Aemet anuncia un cambio radical para el domingo en la Comunitat. El día amanecerá muy nuboso o cubierto con chubascos dispersos en el interior, sin descartar que se extiendan de manera aislada al litoral. Las temperaturas máximas bajarán en el litoral. El viento soplará moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en el interior de Castellón.

Lunes 1 de diciembre: el mes empezará con predominio de cielo poco nuboso y brumas matinales en depresiones del interior de la Comunitat. Las temperaturas bajarán, especialmente las mínimas en la mitad sur y se registrarán heladas débiles en puntos del interior. El viento soplara´flojo con intervalos de moderado de componente oeste.

Llega un frente frío

En la previsión general de Aemet para el conjunto de España, la agencia anuncia para el domingo 30 de noviembre un frente frío en el este peninsular moviéndose hacia el Mediterráneo central que dejará cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en el interior peninsular más persistente en Andalucía oriental y Pirineos. En la vertiente mediterránea y Baleares se prevén precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde, excepto en las islas y zonas del sureste peninsular. También persistirán en Melilla sin descartar que sean ocasionalmente fuertes con tormenta y granizo. En el resto se esperan precipitaciones que irán remitiendo durante la mañana, excepto en el norte peninsular, con probables acumulados significativos en litorales del Cantábrico oriental, y de forma más débil y ocasional en el este de Andalucía. Nevará en las montañas de la mitad norte por encima de 1000-1200 m y en las del sureste por encima de 1600-1800 m. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve.