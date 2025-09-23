Uno de cada cinco fallecidos en la Comunitat Valenciana en accidentes de tráfico en la última década era peatón Supera ligeramente la media nacional en un estudio que señala que el 72% no había cometido ninguna infracción pero el 41% había consumido alcohol, drogas o psicofármacos

Manuel García Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 12:03 | Actualizado 12:10h.

El hecho de ser peatón se ha convertido en una actividad de riesgo, Factores como las distracciones que suponen los dispositivos electrónicos, la proliferación de carriles-bici y la aparición de nuevas formas de movilidad, como los Vehículos de Movilidad Personal, han incrementado notablemente el riesgo y la exposición de los viandantes. Una realidad cotidiana para este tipo de usuario que, además de ser el más vulnerable en el ámbito de la seguridad vial, también es el más numeroso.

Lo cierto es que los datos son llamativos: en la última década con cifras consolidadas a 30 días del accidente (2014-2023), se han contabilizado más de 124.000 siniestros con peatones implicados, en los que perdieron la vida cerca de 3.500 personas, lo que representa uno de cada cinco fallecidos en accidente de tráfico (20,4%). La Comunitat Valenciana se sitúa ligeramente por encima de la media, con un 20,8%. Además, unos 130.000 peatones resultaron heridos, de los cuales más de 17.000 requirieron hospitalización.

Los datos, aunque contundentes, no deben instrumentalizarse para culpabilizar al peatón, señalan los promotores del estudio. De hecho, en el 72% de los siniestros con un peatón implicado, éste no había cometido ninguna infracción, aunque sí hay factores que pueden influir en la accidentalidad de este tipo de usuarios. Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 41% de los peatones fallecidos en accidente de tráfico habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, sustancias que, de facto, afectan a sus reflejos y su percepción. Esta cifra fue aún más negativa en 2023, el último dato analizado, donde se llegó al 58%. Tras la baja cifra registrada en 2020 a causa del Covid, a partir de 2021 han ido subiendo aunque no se alcanzan los datos prepandemia.

Por comunidades autónomas, la de Madrid (31%) es la región que mayor proporción registra. A continuación, se sitúan Canarias (27%) y Galicia (24%), todas por encima de la media nacional (20%). En el lado contrario se encuentran la Castilla-La Mancha (13%) y Extremadura (14%). La Comunidad Valenciana, por su parte, se encuentra ligeramente por encima de la media nacional, con un 20,8%.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio «Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)», elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial. El informe, que analiza el total de accidentes de tráfico en España con peatones involucrados entre 2014 y 2023 a 30 días del siniestro, se completa con una encuesta realizada a 1.700 peatones mayores de 18 años, de toda la geografía española.

La encuesta de la Fundación Línea Directa para conocer la percepción y los hábitos de estos usuarios de la vía. De ella se desprende que los pasos de peatones, lejos de ser espacios seguros, son percibidos como una zona de riesgo, así el 69% de los valencianos opina que los turismos no los respetan adecuadamente. Asimismo, casi 4 de cada 10 (37%) españoles admiten utilizar el teléfono móvil mientras cruzan la calle y un 35% reconoce hacerlo con frecuencia por lugares no permitidos.

La falta de control sobre estas conductas también es un factor señalado por los peatones valencianos: el 74% considera que la vigilancia sobre ellos es escasa, mientras que el 79% cree que la normativa se aplica con mucha más severidad a los conductores. Por otro lado, los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) son los peor valorados, ya que el 79% cree que incumplen las normas sobre peatones con frecuencia.

El estudio de la Fundación Línea Directa revela que los hombres sufren más del doble de letalidad que las mujeres. Por tipo de vía, los hombres son más atropellados en carretera y las mujeres, en ciudad. La edad de los peatones atropellados se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general. También cabe destacar que los atropellos suelen tener como protagonistas a los turismos (72%) y suceden con más frecuencia entre semana, durante el día y entre los meses de octubre y diciembre.

Preocupa, por otra parte, el «peatón tecnológico», jóvenes de 18 a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan por zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente, ya que ambos dispositivos reducen la visión periférica y la capacidad de audición, retrasando el tiempo de reacción.

En cuanto al tipo de vía, el estudio concluye que el 86% de los siniestros se registran en zonas urbanas y el 14% en carreteras, un dato sorprendente teniendo en cuenta que la circulación de personas está muy limitada en este último ámbito. Además, la letalidad de los accidentes con peatones en este tipo de vías multiplica por ocho a los registrados en vías urbanas, debido a la velocidad. Con todo, los atropellos son el tipo de siniestro que causa más muertes en ciudad, con un 42% del total de fallecidos.

Las infracciones más habituales de los peatones son cruzar fuera del paso de peatones (16%), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5%) y no respetar los semáforos (4%), mientras que en el caso de los conductores, las más frecuentes son saltarse el paso de peatones, los semáforos u otra señal de prioridad y circular con exceso de velocidad.

Respecto a las lesiones más habituales entre los peatones, hay que distinguir entre los impactos frontales, los frontolaterales y los laterales. En el primer caso, las lesiones más habituales son las fracturas de cráneo, los daños cerebrales, las hemorragias internas y la conmoción cerebral. En el caso de los impactos frontolaterales, destacan las fracturas en extremidades y desgarros musculares, y en los impactos laterales, las fracturas de tórax y pelvis.

Entre las medidas más reclamadas para reducir la siniestralidad destacan una mayor presión sancionadora sobre los peatones infractores, la formación vial en colegios e institutos y campañas dirigidas a los conductores.

El estudio también identifica las vías con mayor siniestralidad mortal para los peatones en España. En el ámbito urbano, la Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona encabeza la lista como la más peligrosa, mientras que, en el entorno interurbano, el tramo de carretera con más atropellos mortales es la TF-1 (km 54,5-78,0), situada en Santa Cruz de Tenerife.

Con este informe, la Fundación Línea Directa busca sensibilizar a los conductores sobre el riesgo de los peatones, siempre con el objetivo de reducir las muertes en carretera. En palabras de su Directora General, Mar Garre, «todos, en algún momento, somos peatones, el colectivo más numeroso en el ámbito de la seguridad vial y también el más vulnerable. Por ello, desde la Fundación Línea Directa queremos que los conductores sean conscientes de su fragilidad, ya que cualquier atropello, incluso los que se producen a baja velocidad, puede resultar fatal. En este sentido, es esencial que los conductores extremen la prudencia, moderen la velocidad y respeten las normas».