Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 95.964,67 euros en dos provincias este sábado
Un tramo de la acequia del Mar a su paso la zona rural de Alboraia. IVÁN ARLANDIS

El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias

Medio Ambiente ·

Este verano alrededor de una treintena de arenales de la Comunitat prohíben el baño tras la aparición de vertidos contaminantes en sus aguas

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:15

Muchos valencianos recurren a darse un chapuzón en la playa para refrescarse y combatir así las altas temperaturas, máxime ante fenómenos como la asfixiante ola de calor ... que ha azotado la Comunitat esta semana disparando los mercurios por encima de los 40 grados en algunos puntos. Sin embargo, para frustración de muchos bañistas, cada vez resulta más frecuente toparse con la bandera roja ondeando en los arenales de la región. Cada semana se cierran al baño hasta seis playas valencianas y, tal y como admiten desde la Conselleria de Medio Ambiente, las prohibiciones de acceso al agua por vertidos contaminantes van al alza. Ante esta circunstancia, algunos ayuntamientos han puesto el foco sobre las acequias como causantes de esta problemática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias

El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias