En la playa canina de Port Saplaya el sonido que se está escuchando desde primera hora de la mañana es el de las sirenas y ... el megáfono del servicio de Salvamento y Socorrismo en la misma orilla del agua. Y el mensaje es alto y claro: «Les informamos que la playa está cerrada al baño por contaminación por organismos microbiológicos».

Tanto este tramo de playa como la de Port Saplaya norte y la colindante de Meliana llevan ya cinco días cerradas al baño por la presencia de bacterias que han llegado al mar arrastradas desde las acequias de la Marquesa, San Vicente y el barranco del Carraixet, pero este sábado han ido llegando muchos visitantes y tocaba advertir de que si bien podían estar en la arena, no debían darse un chapuzón.

El coordinador de Salvamento y Socorrismo de Alboraia ha ido informando a los presentes de la situación, ya que las analíticas seguían sin ser buenas, salvo en la zona dels Peixets, donde ya se ha podido reabrir al baño después de dos días.

Los bañistas son informados de que no pueden bañarse en el tramo próximo a la acequia de la Marquesa, en Port Saplaya. LP

Con paso lento el vehículo oficial ha recorrido la orilla para repetir el mensaje y entre las veraneantes sorprendidas estaba una turista de Granada. «Resulta que como nuestra playa-can de Granada está cerrada también por contaminación, vengo desde Granada buscando una playa canina abierta y no tengo suerte, están todas con bacterias».

Otra pareja joven que acudía con su mascota nada más escuchar el mensaje ha decidido desmontar la sombrilla y levantar las toallas.

Otra mujer y más tarde un joven se acercan al coordinador de playas para lanzar otra pregunta: «Nosotros no nos podemos bañar en esta playa canina, pero ¿los perros pueden entrar al agua?». La respuesta ha sido clara: «Como también son seres vivos, no deben de entrar tampoco en el agua porque les afecta igualmente la presencia de bacterias».

En el tramo de playa de Port Saplaya más próximo a un hipermercado sí estaba permitido el baño y eso se ha notado, porque muchos se desplazaban desde los puntos clausurados a esta zona más próxima a las cafeterías y restaurantes.

Playa de Meliana, junto a la acequia de San Vicente; Port Saplaya norte sin casi bañistas y playa canina. LP

De nuevo, el vehículo de Salvamento se ha dirigido al tramo norte de Port Saplaya, donde los avisos previos dados por los efectivos han servido para dejar más despejada la zona. Eran pocos los que se han mantenido en la arena en este punto y han sido muchos los veraneantes con apartamento en la zona norte de Port Saplaya que han optado por cambiar hoy la playa por la piscina del recinto, que estaba llena.

Como han venido explicando los socorristas durante continuos paseos por la orilla, «en la parte central de Port Saplaya sí se pueden bañar, pero en la zona más próxima a la acequia de San Vicente, que linda con Meliana, y en la parte de la playa canina, que tiene al lado la acequia de la Marquesa y el barranco de Carraixet no es posible porque el agua está arrastrando bacterias hasta la desembocadura».

Algunos de los que no han podido tomar el baño, como José, Paqui y María han optado por acercarse a las duchas para refrescarse y sofocar el calor.

En el tramo de Meliana próximo a la acequia de San Vicente, que es una playa no vigilada, se ha podido ver a gente bañándose, si bien el agua no es apta para el baño y a pesar de las advertencias municipales que quizá muchos desconocían.