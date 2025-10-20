Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este lunes deja un nuevo millonario en un municipio famoso por su romería
El exjefe de la Policía de Aguas de la CHJ, Ricardo Domínguez, durante su comparecencia en el Senado. ALEJANDRO MARTÍNEZ/EP

La CHJ no movilizó a la Policía de Aguas cuando fallaron las estaciones de medición de caudales en la dana

El jefe de los agentes medioambientales confirma en el Senado que el organismo de la cuenca no les dio órdenes para suplir la falta de información de los sensores del SAIH la tarde el 29-O

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:50

Comenta

El exjefe de la Policía de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Ricardo Domínguez, que se jubiló una semana después de la ... dana, ha confirmado en su comparecencia en la comisión de investigación del desastre en el Senado que el organismo de la cuenca no dio órdenes a sus agentes medioambientales a vigilar los caudales de la demarcación. Entre las funciones de este servicio de guardas fluviales se encuentra colaborar con las mediciones del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en caso de que estos reporten fallos, tal y como sucedió al ser arrastrados por la corriente la tarde de la riada. Cabe apuntar que, según se desprende de un informe remitido a Les Corts por parte de la CHJ, estos efectivos dejaron de trabajar entre las 15:30 y las 17:00 horas del pasado 29 de octubre, es decir, no estuvieron en las horas más decisivas de la catástrofe.

