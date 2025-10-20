La CHJ no movilizó a la Policía de Aguas cuando fallaron las estaciones de medición de caudales en la dana

El exjefe de la Policía de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Ricardo Domínguez, que se jubiló una semana después de la ... dana, ha confirmado en su comparecencia en la comisión de investigación del desastre en el Senado que el organismo de la cuenca no dio órdenes a sus agentes medioambientales a vigilar los caudales de la demarcación. Entre las funciones de este servicio de guardas fluviales se encuentra colaborar con las mediciones del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en caso de que estos reporten fallos, tal y como sucedió al ser arrastrados por la corriente la tarde de la riada. Cabe apuntar que, según se desprende de un informe remitido a Les Corts por parte de la CHJ, estos efectivos dejaron de trabajar entre las 15:30 y las 17:00 horas del pasado 29 de octubre, es decir, no estuvieron en las horas más decisivas de la catástrofe.

Domínguez ha explicado que las funciones del servicio que él mismo dirigía hasta el pasado 6 de noviembre consisten en la inspección, el control y la vigilancia del dominio público hidráulico. Pese a recibir los correos con información pluviométrica y las alertas hidrológicas, en su intervención ha defendido que no tiene competencias en materia de crecidas. «El servicio ya sabe lo que tiene que hacer cuando hay episodio de avenidas, pero no es nada especial puesto que nuestra misión no es la de emergencias, no es la de protección civil», ha sostenido el exjefe de la Policía de Aguas de la CHJ

Este servicio está integrado unos 57 efectivos divididos en 45 agentes medioambientales y 12 guardas fluviales que trabajan por áreas de actuación por lo que en el barranco del Poyo el pasado 29-O sólo había desplegado un de ellos y su jefe directo.

A la pregunta de si trabajaron estos efectivos durante la tarde de la dana, Domínguez se ha mostrado algo dubitativo para ser su responsable contestando con un escueto «supongo que sí». «Cuando hay una situación de estas se trabaja, pero no le puedo asegurar si ellos en concreto trabajaron. En una situación así, nosotros con las funciones que tenemos nuestro trabajo es más importante después que no antes», ha matizado para explicar que tardaron meses en evaluar los daños causados por la riada sobre los cauces.

Sobre el hecho de que no estuvieran al pie del cañón en las horas más decisivas, a partir de las 17:00 de la tarde, ha comentado que le sigue pareciendo «normal» que no estén desplegados porque las funciones del servicio «son las que son»: «No tenemos labores de policía local o protección civil. Me parece lógico que cuando se hace de noche, allí no pintamos nada».

Esta declaración contradice con otro de los aspectos que ha manifestado el propio exresponsable de la Policía de Aguas pues ha dicho que entre sus funciones se halla el estar en en contacto con el SAIH para colaborar en lo que necesiten, sobre todo cuando los sensores de caudal reportan fallos. «Cuando alguna de estas estaciones se viene abajo, nosotros nos acercamos al sitio y, en vivo y en directo y sobre el terreno, les vamos informando qué es lo que va pasando con el cauce en ese momento porque ellos han perdido la conexión y no tienen datos».

Domínguez ha explicado que, en caso de tener que intervenir por el error de algún medidor, los agentes medioambientales se movilizan para controlar las escalas que hay en los cauces o, si no la hay, se informa de si el nivel de agua aumenta o disminuye: «La información es con arreglo a los medios que tenemos. A nosotros cuando nos pide ayuda el SAIH, vamos al sitio y a partir de ahí les vamos informado. Lo que hacen con es información, lo desconozco».

«Que no estemos en campo no quiere decir que no estemos. Esa gente que parece ser que Miguel Polo dijo que se fueron a su casa no quiere decir que se fuera a su casa y se olvidara. Yo estaba en mi casa, pero delante del ordenador», ha especificado sobre las dudas de su actuación el 29-O.