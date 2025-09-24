La CHJ no ha desarrollado los planes de emergencias para actuar en caso de avería o rotura en las 27 presas de la CHJ

El embalse de Forata estuvo a punto de colapsar el pasado 29 de octubre como consecuencia de las lluvias en el parte alta del río Magro ... . Esta es una de las preocupaciones de los técnicos que se encargan de la seguridad de las presas. El papel de las Confederaciones, según establece la legislación actual, es ejecutar y aplicar estos planes.

En la Demarcación del Júcar las 27 presas tienen los planes confeccionados. El problema es que en ninguna de ellas se ha aplicado la normativa. Así lo denunció José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, durante su comparecencia en la comisión de la dana del Senado.

Trigueros insistió en que «ninguna de las 27 presas del ámbito del Júcar ha aplicado el plan». Son datos del pasado mes de mayo, según indican desde la asociación. En términos globales, a nivel nacional, en 331 presas se han hecho estos planes pero sólo se han aplicado en 47 casos. «Hay que hacer esta programación, pero también hay que aplicarla porque en caso contrario se queda encerrada en un cajón», apunta el ingeniero de Caminos.

En este sentido, ha recordado que el embalse de Forata atravesó unas horas críticas durante el 29 de octubre. «Se sabía que el estribo derecho estaba dañado y podía irse la presa», ha explicado. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Confederación para que proporcione la información sin resultado. También el PP en el Congreso se interesó por el particular y recibió la información en la que se indica que el proceso de implantación está iniciado en las principales presas pero todas estaban en proceso de constitución.

En cambio, el embalse de Buseo, dependiente de la Conselleria de Agricultura, ya cuenta con un sistema de alerta a la población en caso de emergencia por desembalse o un hipotético riesgo de rotura de la presa. En total, se han instalado media docena de sirenas en municipios del entorno en la comarca de Los Serranos.

Los planes de emergencias de las presas son un documento que deben tener todas los embalses españoles y que aparece fijado en los programas antiinundación. Estos documentos tienen la misión de identificar aquellos incidentes que pueden causar una emergencia. Así, deben señalar las zonas que saldrían afectadas por inundaciones, y especificar las acciones para minimizar daños.

Los planes tienen, además, la misión de proteger a la población de las consecuencias de la inundación. También, y en la medida de lo posible, buscan preservar los medios materiales. Por otra parte, tratan de coordinar la actuación entre los responsables de estos embalses y el dispositivo de Protección Civil.

Los planes se basan en escenarios de riesgo y estrategias de evacuación que deben ser comunicados a los vecinos para que les dé tiempo a reaccionar en el caso de que se produzca una emergencia.

Entre sus objetivos se encuentra coordinar la respuesta de forma que haya actuaciones para dar una salida rápida y eficaz ante una situación de riesgo.

Otro de los objetivos de estos documentos es que se reduzcan al máximo las consecuencias de una posible rotura de la presa de forma que se minimicen los daños en vidas humanas, en bienes materiales y en infraestructuras vitales como pueden ser las vías de comunicación.

El primer paso de un plan de emergencias es la detección del peligro de forma que se permita identificar rápidamente incidentes que puedan llevar a una situación de riesgo.

El paso que se debe tomar a continuación es configurar un sistema de alarma bien definido con una señal clara y audible que permita alertar a la población.

Como demostró la rotura de la presa de Tous en 1982, la situación puede ser muy grave y poner en peligro muchas vidas. Por eso el plan de emergencias debe incluir vías de salida y evacuación de la población hacia zonas altas para evitar las consecuencias más negativas de la inundación.

Este documento también incluye la necesidad de comprobar el estado de la presa incluso por procedimientos como la auscultación del embalse para detectar posibles anomalías.