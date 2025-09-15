Seis sirenas avisarán de las emergencias de la presa de Buseo

El embalse de Buseo, dependiente de la Conselleria de Agricultura, ya cuenta con un sistema de alerta a la población en caso de emergencia por ... desembalse o un hipotético riesgo de rotura de la presa. En total, se han instalado media docena de sirenas en municipios del entorno en la comarca de Los Serranos.

La red ya ha sido probada con éxito, indican fuentes del departamento dirigido por Miguel Barrachina, encargada de unas obras de emergencia en la presa debido a los destrozos sufridos por la dana del 29 de octubre, que dejaron esta instalación en un estado más que delicado.

Los lugares donde se han colocado las sirenas son la misma presa de Buseo, El Plano de las Fuentes (entre la presa y Sot de Chera) y en el Ayuntamiento de esta localidad. También en la antigua carretera Sot de Chera-Chulilla, Las Toscas (entre Sot de Chera y la conexión con el Turia del río Sot) y en el antiguo balneario de Chulilla. Tras el chequeo de instituciones como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la propia Conselleria de Emergencias formarán parte del funcionamiento normal del embalse, donde prosiguen las reparaciones en varios niveles.

Al embalse de Buseo llega el río Reatillo, que a la altura de Sot de Chera pasa a ser río Sot, en el término donde se une al Turia. Se trata del principal afluente que le llega por esa parte del territorio y el 29 de octubre registró unos niveles de aumento de caudal más que peligrosos.

Ampliar Sirenas colocadas en el antiguo balneario de Chulilla. LP

La presa de Buseo, un bien patrimonial de la Generalitat, pasó de 0,77 a 8 hectómetros cúbicos embalsados en un día, hasta que empezó a verter sobre su coronación a las nueve de la noche. En el momento de la máxima crecida, la lámina de agua se situó entre 2 y 2,5 metros por encima del máximo.

Esa fue la situación crítica y que ha provocado las obras de emergencia. La mismas fuentes destacan la oportunidad de incluir los sistemas de avisos a la población ahora, sin esperar a la siguiente fase del proyecto, que consistirá en una solución definitiva para este embalse, el único de la Comunitat gestionado por la Administración autonómica y que ha reservado una partida de 30 millones para la citada intervención a medio plazo.

Se ha elegido a un panel de tres expertos (Francisco Javier Sánchez, Enrique Cifres y Luis Fernández) que deben considerar ocho alternativas. Las dos primeras se han colocado de «relleno» y pasan por no hacer nada o demoler la presa. La tercera pasa por un aliviadero lateral, con una excavación en la ladera de una montaña con «notables problemas geotécnicos y ambientales».

Una más es un aliviadero central sobre el cuerpo de la presa, donde se haría una especie de trampolín. También un «morning glory», un desagüe por rebosamiento con un encaje «muy difícil en Buseo». Por último, hacer una presa aguas arriba o una presa agujero que supone hacer una «ventana» en el cuerpo principal de la actual construcción.

Desde la conselleria indican que se sigue trabajando con esa lista de alternativas, sin que se haya producido una decisión definitiva acerca de la idónea. En cuanto al sistema de comunicaciones, la jefatura de Explotación del embalse cuenta ya con todos los equipos de telecomunicaciones colocados en la llamada casa de administración.

Ampliar Sirena colocada en el Ayuntamiento de Sot de Chera. LP

Las primeras pruebas han servido para reforzar la llegada de la señal a las sirenas. En concreto, se envía la señal por telefonía móvil y la red COMDEX, aunque en una al fallar el primer sistema se ha añadido el satelital. Además del centro de control, se cuenta con un maletín que actúa como una sala móvil.

El siguiente paso será el reparto de trípticos con consejos a la población a través de buzoneos masivos en los municipios afectados ante una posible emergencia en el embalse. El plan de emergencia estaba previsto para 2027, con lo que se adelanta dos años. Mientras, se ha trabajado en consolidar la ladera derecha sobre la que se apoya un estribo, además de reconstrucción las casetas de las tomas 1 y 3. También se rompió la válvula de la toma 1. El derrumbe de las barandillas y pretiles de coronación fue otra de las consecuencias de la dana.