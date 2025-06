El cese de refuerzos deja bajo mínimos el partido judicial de Catarroja encargado del proceso de la dana

Los sindicatos de los funcionarios de Justicia vuelven a alzar la voz tras la comunicación este lunes desde Conselleria de los ceses de gran parte ... del personal de refuerzo de los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana. Denuncian el incumplimiento de la promesa realizada en la Mesa Sectorial de mantener y renovar, al menos, a gran parte de este personal y advierten del colapso que supondrán para juzgados como el de partido de Catarroja, que lleva la causa de la dana, donde cesan hasta 10 personas. «Aunque en el juzgado que lleva la investigación de la dana sí se dejarán los refuerzos, el retraso causado precisamente por esta causa incrementará el retraso en el resto de asuntos», aseguran desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

A eso añaden que, tras producirse el concurso de traslados, cuyo destinos se han publicado este martes, como ya denunciaban, no se van a cubrir las plazas que quedan libres como consecuencia de estos traslados, «nos encontramos con juzgados en los que entre los refuerzos que cesan y los que se van en el concurso y no cubren con interinos apenas van a mantenerse la mitad del personal, que además tiene que disfrutar de sus vacaciones estivales», subrayan.

A la denuncia también se suma el CSIF, quien subraya que seis meses después de que la Conselleria reforzara los juzgados con 377 funcionarios, «la situación ha dado un vuelco de 180 grados» y señalan también que los mayores afectados son órganos judiciales que, en la mayoría de los casos, «se ocupan de las macrocausas penales o de dar trámite urgente de admisión a las cientos de demandas acumuladas durante meses» o incluso de violencia de género.

«Nunca, en los años que llevamos conviviendo con juzgados reforzados, se había recortado de esta forma, aunque desde nuestro sindicato intuíamos que esto iba a pasar», aseguran desde el CSIF.

Tanto STAJ como CSIF recuerdan que esta situación se produce como consecuencia de la falta de órganos judiciales en la Comunitat, dado el incremento de la litigiosidad que, según los informes del Consejo General del Poder Judicial, «ha crecido exponencialmente en los últimos años».

Dado que el Ministerio no ha creado los órganos judiciales necesarios, la Conselleria optó por nombrar a personal de refuerzo, «hasta donde llegase el presupuesto» y aún así no sólo no se ha mejorado, sino que la situación se ha incrementado», insisten desde el STAJ.

Desde CSIF recuerdan que el gasto en refuerzos con la consellera Bravo comenzó siendo de 1,5 millones de euros y se ha ido incrementando hasta los 14 millones. «Algo inasumible y que resalta, como bien dicen los últimos informes del CGPJ, que en cada partido judicial haría falta, al menos un juzgado más, por no hablar de las capitales de provincia, donde estas necesidades se disparan. Pero como la creación de juzgados no está entre las prioridades políticas, la forma más sencilla de salir del paso es parchear con personal de efuerzo, interinos a los que se puede cesar en cualquier momento y sin justificación alguna», critican.

Es por ellos que ambos sindicatos advierten que los juzgados, sin personal para hacerlos funcionar, acarrearán más retrasos, suspensiones y por tanto colapso y hartazgo por parte de la ciudadanía.

«Acoso y derribo»

Hablan de «acoso y derribo» que está sufriendo la administración de Justicia, con otras medidas como el nuevo programa informático Just@, «que viene a minar más aún si cabe las arcas de esta maltrecha Conselleria y a complicar la vida a sus trabajadores», así como un nuevo modelo organizativo impuesto desde el Ministerio. «Tenemos el caldo de cultivo perfecto para asegurar que la Justicia se va a pique, estamos navegando en un barco a la deriva y sin patrón», aseguran desde el CSIF.

«Toda actuación no hace otra cosa que demostrar que no importa la Justicia, desde la modificaciones que llevan aparejada el cambio de modelo que mucho nos tememos que será más de lo mismo pero con otro nombre, a los nuevos programas informáticos de gestión que se están implantando sin estar plenamente operativos, a su última ocurrencia de no nombrar personal e incluso cesar al que ya hay. No sabemos quien preparará los expedientes para que los resuelvan sus Señorías, pero desde luego los funcionarios que no están, no serán», apuntan desde STAJ.