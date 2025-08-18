Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer se refresca en la plaza de la Virgen, en Valencia. JL Bort

Un centenar de municipios valencianos llegan a 40 grados

Las temperaturas de este domingo lo convierten sexto día más caluroso en la Comunitat desde 1950 | La región vive una jornada que se preveía como la más cálida desde que hay registros pero la calima frena unas previsiones de récord

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:59

La Comunitat no deja de batir récords de temperaturas durante esta semana. Si el lunes comenzaba la ola de calor y se convertía de ... manera inmediata en el día más caluroso del año, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) terminaron por cumplirse y este domingo superaron los registros a inicios de semana. Aunque eso sí, Aemet no acertó del todo en su predicción, y es que la agencia climatológica advirtió de la posibilidad de que este domingo fuera el día más cálido del año desde que hay registros (1950).

