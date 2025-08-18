Un centenar de municipios valencianos llegan a 40 grados

La Comunitat no deja de batir récords de temperaturas durante esta semana. Si el lunes comenzaba la ola de calor y se convertía de ... manera inmediata en el día más caluroso del año, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) terminaron por cumplirse y este domingo superaron los registros a inicios de semana. Aunque eso sí, Aemet no acertó del todo en su predicción, y es que la agencia climatológica advirtió de la posibilidad de que este domingo fuera el día más cálido del año desde que hay registros (1950).

Sin embargo, la Aemet no contaba con que la calima y el humo de los incendios al oeste de España rebajarían las previsiones de temperaturas unas décimas, lo que finalmente dejó la jornada dominical como la sexta más cálida desde 1950. Pese a ello, un centenar de municipios de la región alcanzaron los 40 grados durante el día y la media de la Comunitat se registró en los 30 grados centígrados (ºC).

Pese a que todas las previsiones vaticinaban un domingo de récord, este 17 de agosto se tendrá que conformar con un sexto puesto a nivel histórico. Según explicó la Aemet. La nube de humo que predominó en el cielo de la Comunitat, unida a la calima, dio lugar a que la media de temperaturas fuera 0.2 °C más baja que la previsión inicial. La Aemet ofreció a través de su perfil oficial en la red social 'X' (antes Twitter) imágenes satelitales que mostraban como el humo generado en el oeste y norte de España se desplazaba hacia la región.

De esta manera, durante toda la jornada se pudo percibir el cielo valenciano con un aspecto turbio. Esta 'nube' de humo no se apreciaba de manera horizontal, lo que denotaba que no había bajado hasta la superficie, según explicó la Aemet. Este hecho, junto con el polvo en suspensión que proviene de África, dejó un cielo encapotado y blanquecino en la mayor parte de la Comunitat que impidió que el sol llegara a calentar tanto como estaba previsto.

Pese a ello, se llegaron a registrar temperaturas abrasadoras en diversos puntos de la región. Según los datos oficiales de la Aemet, la temperatura media en la Comunitat se registró en 30ºC, manteniendo el 15 de agosto de 2021 como el día más caluroso desde que hay registros (donde la media en la región se situó en los 30,63 grados). Del mismo modo, según los datos registrados por la associació valenciana de meteorologia Josep Peinado Avamet, casi un centenar de municipios del territorio valenciano alcanzaron los 40 grados.

El máximo de temperaturas, de nuevo fijándonos en los datos de Avamet, se registró en Crevillent, donde se llegaron a alcanzar los 43,5ºC. Resulta curioso, pues ninguna población valenciana llegó a los 44 grados que sí marcaron algunos termómetros de la región el sábado. Sin embargo, para hablar de temperaturas récord, se tiene en cuenta la media de temperaturas de todo el territorio, que sí fue superior este domingo. Además de Crevillent, Requena y Orihuela también superaron los 43 grados de temperatura.

Del mismo modo, Hasta cuatro municipios no bajaron de los 30 grados en ningún momento del día, lo que supone que vivieran noches conocidas como tórridas. Es el caso de Benicàssim (31,0ºC), Rossellla (30,4ºC), la Vall d′Ebo (30,4ºC) y Tàrbena (30,2ºC). En el caso de las capitales de provincias, Valencia capital alcanzó los 36,9 grados según los datos de Avamet. Del mismo modo, Alicante llegó hasta los 40 grados, mientras Castellón se quedó en los 36,6 grados. Aemet explicaba ayer que la cercanía del mar y sierras litorales da lugar a que haya diferencias significativas de temperatura entre zonas de prelitoral y zonas costeras, aunque con bochorno en la costa por la combinación de calor y humedad. En este sentido, mientras Alicante llegaba a esos 40 grados, municipios de interior como Orihuela alcanzaron los 43ºC.

Con todo ello, las altas temperaturas provocaron que el mar Mediterráneo volviera a calentarse tras una semana con alertas por la ola de calor. Este domingo, la boya del golfo de Valencia registró una temperatura del agua de hasta 29 grados. De hecho, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la temperatura registrada este domingo (28,9ºC) es la máxima del año al superar los registros del 4 de julio, donde se rozaron los 28 grados. Aunque las temperaturas bajarán este lunes, se espera otra jornada cálida antes de cerrar esta ola de calor a partir del martes.