Un catedrático de la UPV: «Yo no haría lo que hace el señor Polo y vendría a la comisión de la dana» José María Lozano critica al presidente de la CHJ por su insistencia en no querer comparecer ante el organismo de les Corts

Manuel García Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 13:38

Pocos organismos, por no decir ninguno, se han librado de las críticas de los dos técnicos que han comparecido en la sesión matinal de la comisión de les Corts sobre la dana.

Uno de los cargos que ha estado en la diana ha sido Miguel Polo. Durante la segunda intervención de la mañana, la del catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la UPV, José María Lozano, tuvo palabras de crítica hacia el presidente de la CHJ por su insistencia en no querer acudir a las comisiones, como ésta de les Corts, para ofrecer su versión de los hechos: «Yo no haría lo que hace el señor Polo», a quien calificó como «un hombre de prestigio», «y vendría a comisiones como ésta» para ofrecer información sobre lo que se hizo en la jornada más trágica para la Comunitat Valenciana.

Y es que el presidente de la CHJ ha mantenido un perfil muy bajo desde el pasado 29 de octubre, con apariciones esporádicas y declaraciones aún menores. Su principal momento bajo el foco tuvo lugar el pasado 19 de septiembre, cuando compareció ante la jueza de Catarroja. El presidente de la CHJ, nervioso tras la larga jornada de ese viernes, terminó por exclamar: «Ahora quieren matar al mensajero». Ya por la tarde, tras horas de declaración, quizá vencido por el cansancio, terminó con una confesión trufada de sentido común: «Para todos es muy fácil juzgar ahora... Pero con la información que tenía no fui capaz de prever la magnitud de lo que pasó».

Una semana después, en un entrevista a eldiario.es, Polo aseguró que desconocía quién debía vigilar las escalas de los barrancos. «Es una competencia que yo, sinceramente, no sé exactamente quién la tiene. Lo que pasa es que sí que dice el plan que la Generalitat puede pedir a los bomberos forestales que hagan esa labor, como parece ser que lo hizo. Parece ser que la Generalitat los mandó... Es bastante claro. Mandó que se hiciera esa labor en el barranco del Poyo», insistió el máximo dirigente del organismo de cuenca.

En su primera entrevista a los medios, Polo defendió su actuación la tarde de la dana y justificó las dos horas y media de silencio en el Poyo entre las 16.13 y las 18.43 horas del 29 de octubre. «El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), como cualquier sistema de alarmas, tiene unos tiempos de rearme, es decir, una vez salta una alarma tiene un plazo hasta que vuelve a estar operativa para una nueva alarma. Porque si tú no tienes un sistema de rearme, una vez que el sistema salta a un umbral la alarma sonaría constantemente. En caudales, ese tiempo de rearme, dado que está pensado para los grandes ríos, es de ocho horas. Esa es la razón por la cual en ese tiempo el sistema no salta automáticamente», dice. Sin embargo, lo cierto es que el aviso que salta a las 18.43 lo hace siete horas después de último aviso de superación de umbral, a las 11.40 horas. Siete, y no ocho.

Finalmente, en la comisión de les Corts celebrada en la mañana de este miércoles, el catedrático Lozano también tuvo palabras contra la clase política en general, al asegurar: «No lo ponen nada fácil ustedes. Ustedes preguntan y responden y quieren respuestas tipo test, y la cosa no es tan sencilla». No tuvo tiempo de responder a todas las cuestiones que le plantearon y lamentó la manera de plantear las interrogantes, con valoraciones de todo tipo.