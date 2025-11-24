Catalá, sobre el 29-O y el Cecopi: «Yo sé dónde estuve, 48 horas sin dormir: cada cual tendrá que responder»

«El Gobierno no ha hecho nada en un año». María José Catalá ha sido contundente este lunes ante las cámaras de Espejo Público, el ... programa matinal de Antena 3 que dirige Susana Grisó. En alusión a sus recientes declaraciones sobre la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, ha explicado que trató de señalar cómo, a diferencia de cuanto ocurrió luego de la riada del 57, la gestión posterior de la dana por parte del gabinete que preside Pedro Sánchez merece de ella una opinión muy negativa. Ha hablado de «parálisis» en infraestructuras críticas, como la limpieza de cauces, en comparación con las obras emprendidas después de aquella catástrofe: «Al año siguiente ya se puso en macha el plan sur». Un proyecto que, ha recordado la alcaldesa de Valencia, «salvó miles de vidas el 29 de octubre.

Catalá también ha aludido, a preguntas de la periodista, a la información que publica este lunes LAS PROVINICIAS, que cita cómo la reunión del Cecopi en las horas críticas se canceló avanzada la madrugada del día 30 de octubre. Un vacío de poder que ella contrapone a su propio ejemplo. Ha subrayado que estuvo «48 horas sin dormir», que la misma noche de la dana el Ayuntamiento activó un plan de emergencia para dar protección a los afectados, incluyendo su traslado a zonas seguras gracias a los vehículos de la EMT, y ha subrayado: «Yo sí sé dónde estuve». La alcaldesa ha añadido al respecto que confía en la instrucción de los tribunales para delimitar responsabilidades sobre este particular y en tono concluyente ha advertido: «Cada cual responderá en el proceso judicial».

Griso se ha interesado igualmente por conocer la opinión de Catalá sobre el asunto estrella de la semana entrante en la política valenciana: el proceso de relevo al frente del Consell. Ha reconocido que el PP, a través de su presidente Alberto Núñez Feijóo, consultó su opinión sobre la candidatura de Juan Francisco Pérez Llorca pero ha esquivado la pregunta concreta: en vez de ofrecer su parecer sobre la figura del nuevo jefe del Palau, en cuanto se materialice su investidura, ha expresado su parecer favorable al relevo «consensuado» de Carlos Mazón y recalcado que su prioridad pasa por Valencia. Y en este punto ha vuelto a arremeter contra «la falta de sensibilidad» del Gobierno de Sánchez con la ciudad. «No hay ni una sola planificación», se ha quejado, antes de reclamar que la actuación de la Administración estatal tenga un enfoque metropolitano.

«Mi ilusión pasa por Valencia», ha insistido la alcaldesa. Muy crítica en cada intervención con el papel del Ejecutivo central en los momentos más delicados de la dana («El Ejército vino a cuentagotas», se ha lamentado) y tras recordar la frase de Sánchez en su primera comparecencia tras el 29-O (la cita de «Si quieren ayuda, que la pidan»), Catalá ha agudizado su tono crítico con el presidente: «Ya no sirve a los españoles».