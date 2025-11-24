Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Catalá, atendiendo a los medios de comunicación. EF

Catalá, sobre el 29-O y el Cecopi: «Yo sé dónde estuve, 48 horas sin dormir: cada cual tendrá que responder»

La alcaldesa de Valencia presume de su reacción el día de la dana y vuelve a poner el foco sobre Sánchez: «El Gobierno no ha hecho nada en un año»

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:05

«El Gobierno no ha hecho nada en un año». María José Catalá ha sido contundente este lunes ante las cámaras de Espejo Público, el ... programa matinal de Antena 3 que dirige Susana Grisó. En alusión a sus recientes declaraciones sobre la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, ha explicado que trató de señalar cómo, a diferencia de cuanto ocurrió luego de la riada del 57, la gestión posterior de la dana por parte del gabinete que preside Pedro Sánchez merece de ella una opinión muy negativa. Ha hablado de «parálisis» en infraestructuras críticas, como la limpieza de cauces, en comparación con las obras emprendidas después de aquella catástrofe: «Al año siguiente ya se puso en macha el plan sur». Un proyecto que, ha recordado la alcaldesa de Valencia, «salvó miles de vidas el 29 de octubre.

Te puede interesar

