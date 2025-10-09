Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Alerta roja en el sur de Alicante por la dana Alice
D. Soriano

Catalá confirma la suspensión de la procesión cívica del 9 d'Octubre en Valencia

En su lugar, se realizará un acto solemne dentro del Ayuntamiento

Juan Antonio Marrahí
Andoni Torres

Juan Antonio Marrahí y Andoni Torres

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:18

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha confirmado que la suspensión de la procesión cívica por Valencia es «definitiva» este jueves 9 de octubre. Había posibilidad de que se celebrara si el tiempo mejoraba, pero finalmente la prudencia por la alerta naranja ha marcado la decisión del gobierno municipal.

El Ayuntamiento ha confirmado que, alas 12.00 horas, se realizará un acto solemne dentro del Consistorio con el retorno de la Real Senyera al museo dentro la ciudad. Para ello, Catalá ha detallado que contarán con la Banda Municipal, que interpretará en directo el himno de la Comunitat Valenciana y la marcha de la ciudad.

En el acto solemne, que será «bastante similar» al que se realizó en 2020 por la pandemia del covid, el portador de la senyera este año, Borja Sanjuán, va a salir del Salón de Cristal y entrar en el Museo en «una pequeña procesión» para retornarla a su lugar habitual.

Se trata de la quinta vez que la Procesión Cívica se suspende a causa de la lluvia, algo que ya ocurrió en los años 1953, 1962, 1966 y 1969, según han precisado a Europa Press fuentes municipales.

La previsión de Aemet es de probabilidad de un 100% de lluvias y tormentas en Valencia durante toda la jornada de este jueves. La ciudad está en aviso naranja por riesgo de fuertes lluvias y en amarillo por tormentas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 35,6 litros en una hora
  2. 2 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  3. 3 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  4. 4 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  5. 5

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  6. 6 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  9. 9 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  10. 10 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catalá confirma la suspensión de la procesión cívica del 9 d'Octubre en Valencia

Catalá confirma la suspensión de la procesión cívica del 9 d&#039;Octubre en Valencia