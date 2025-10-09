Catalá confirma la suspensión de la procesión cívica del 9 d'Octubre en Valencia En su lugar, se realizará un acto solemne dentro del Ayuntamiento

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha confirmado que la suspensión de la procesión cívica por Valencia es «definitiva» este jueves 9 de octubre. Había posibilidad de que se celebrara si el tiempo mejoraba, pero finalmente la prudencia por la alerta naranja ha marcado la decisión del gobierno municipal.

El Ayuntamiento ha confirmado que, alas 12.00 horas, se realizará un acto solemne dentro del Consistorio con el retorno de la Real Senyera al museo dentro la ciudad. Para ello, Catalá ha detallado que contarán con la Banda Municipal, que interpretará en directo el himno de la Comunitat Valenciana y la marcha de la ciudad.

En el acto solemne, que será «bastante similar» al que se realizó en 2020 por la pandemia del covid, el portador de la senyera este año, Borja Sanjuán, va a salir del Salón de Cristal y entrar en el Museo en «una pequeña procesión» para retornarla a su lugar habitual.

Se trata de la quinta vez que la Procesión Cívica se suspende a causa de la lluvia, algo que ya ocurrió en los años 1953, 1962, 1966 y 1969, según han precisado a Europa Press fuentes municipales.

La previsión de Aemet es de probabilidad de un 100% de lluvias y tormentas en Valencia durante toda la jornada de este jueves. La ciudad está en aviso naranja por riesgo de fuertes lluvias y en amarillo por tormentas.