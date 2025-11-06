Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vacunación de la gripe a un hombre. Hoy

Los casos de gripe se cuadruplican y los de Covid aumentan más del doble esta semana en la Comunitat

La incidencia grave de ambas infecciones también se incrementa, aunque las cifras de niños y ancianos bajan en los hospitales

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:56

Los casos de gripe y Covid siguen su escalada en la Comunitat y en la última semana se están disparando. Tanto es así que la ... incidencia de la gripe se ha cuadruplicado en sólo siete días, mientras que la del Covid es ya más del doble, según el informe Sivira que ha hecho público este jueves Sanidad. El avance del otoño siempre implica un crecimiento de las infecciones respiratorias, y así está ocurriendo este año, aunque por el momento las cifras son casi idénticas a las de 2024 en estas fechas.

