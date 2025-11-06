Los casos de gripe se cuadruplican y los de Covid aumentan más del doble esta semana en la Comunitat

Los casos de gripe y Covid siguen su escalada en la Comunitat y en la última semana se están disparando. Tanto es así que la ... incidencia de la gripe se ha cuadruplicado en sólo siete días, mientras que la del Covid es ya más del doble, según el informe Sivira que ha hecho público este jueves Sanidad. El avance del otoño siempre implica un crecimiento de las infecciones respiratorias, y así está ocurriendo este año, aunque por el momento las cifras son casi idénticas a las de 2024 en estas fechas.

En concreto este último informe de Sanidad indica que los casos de gripe son 18,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana pasada los datos eran de 4,4, es decir que se más que cuadruplicado. Y en cuanto al Covid, ha subido de los 21,8 de hace siete días a los 50,2 que se han conocido este jueves, más del doble.

La incidencia grave de la gripe también se duplica en la Comunitat, de los 0,4 casos a los 0,9 que hay ahora, aunque de momento continúa en valores bajos y habituales de esta época. El incremento del Covid grave es menor, pero también lo hay, al pasar de 0,3 la semana pasada a los 0,5 casos actuales, por debajo de los que había el año pasado.

No obstante, estos datos no están implicando una mayor presión hospitalaria entre los grupos más vulnerables, los mayores de 80 años y los niños menores de 4. Si la semana pasada sus ingresos en Urgencias por problemas respiratorios se disparaban, en esta ocasión el informe de Sanidad refleja una bajada significativa de casos en el promedio autonómico. Las cifras de ancianos hospitalizados hace siete días era de 77,6 por cada 100.000 habitantes y ahora se sitúa en 57,3, mientras que en los niños cae drásticamente, de 39,9 que había la semana anterior a los 13,3 de la actual.

Precisamente los niños pequeños siguen siendo, con mucha diferencia, el grupo de edad con mayor número de contagios de infecciones respiratorias, aunque la cifra baja ligeramente respecto a la anterior semana y este jueves se sitúa en 2.941 casos (por los 2.991 de hace siete días). Y en la media de todas las infecciones y todas las edades, la incidencia también baja muy poco, de los 622 casos a los 611 actuales, un poco por encima del año pasado y muy superior a la media nacional, de 418 casos.

La provincia de Valencia al completo y casi entera la de Castellón son las zonas donde se concentran más casos, con picos de hasta 800 de incidencia, casi el doble que la media nacional. La campaña de vacunación comenzó en la Comunitat el pasado 1 de octubre para los grupos más vulnerables, como son ancianos, inmunodeprimidos y niños pequeños, con el objetivo de llegar a su máxima eficacia en los meses de invierno.