El síntoma más claro para diferenciar entre gripe y covid este otoño

El otoño y la bajada de temperaturas siempre suele venir acompañada de un pico de contagios que dejan un montón de casos a nuestro alrededor: desde compañeros de trabajo, amigos o familiares hasta gente en el metro o ransporte público que no puede parar de estornudar. Un panorama ante el que parece casi misión imposible no caer enfermo y, más aún, diferenciar si realmente tienes gripe o se trata de covid.

Los síntomas entre ambos virus son similares, por lo que conviene prestar atención para saber de cuál de los dos se trata y poder realizar el tratamiento oportuno.

Desde la Clínica Mayo aportan una serie de pautas para diferenciar entre gripe y covid, y apuntan a que, en el caso del coronavirus, los díntomas empiezan entre los 2 días y las dos semanas después de la exposición al virus, mientras que la gripe suele manifestarse como mucho a los 4 días después del contagio.

Diferencias entre covid y gripe

- Cansancio, dolor de cabeza y garganta: se presentan generalmente en ambos virus.

- ​Congestión o goteo nasal: suele darse con covid y normalmente en la gripe.

- ​Fiebre: suele aparecer con la gripe, algunas veces también con covid.

​- Tos: suele dar siempre en la gripe, en covid algunas veces y seca.

- ​Dolores musculares: se da en la gripe, mientras que en covid es en algunos casos.

- ​Estornudos: pueden estar presentes en los dos casos.

- ​Dificultad para respirar: algunas veces en ambos virus.

​- Náuseas, vómitos y diarrea: aunque algunas veces se dan en ambos virus, en niños es un síntoma frecuente de gripe.

- ​Pérdida reciente del sentido del gusto o del olfato: es el síntoma más claro para diferenciar ambas enfermedades, ya que suele darse algunas veces con la covid pero raramente con la gripe.