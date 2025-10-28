El síntoma más claro para diferenciar entre gripe y covid este otoño
Es habitual confundir ambos virus durante la época de pico de contagios
Valencia
Martes, 28 de octubre 2025, 01:29
El otoño y la bajada de temperaturas siempre suele venir acompañada de un pico de contagios que dejan un montón de casos a nuestro alrededor: desde compañeros de trabajo, amigos o familiares hasta gente en el metro o ransporte público que no puede parar de estornudar. Un panorama ante el que parece casi misión imposible no caer enfermo y, más aún, diferenciar si realmente tienes gripe o se trata de covid.
Los síntomas entre ambos virus son similares, por lo que conviene prestar atención para saber de cuál de los dos se trata y poder realizar el tratamiento oportuno.
Desde la Clínica Mayo aportan una serie de pautas para diferenciar entre gripe y covid, y apuntan a que, en el caso del coronavirus, los díntomas empiezan entre los 2 días y las dos semanas después de la exposición al virus, mientras que la gripe suele manifestarse como mucho a los 4 días después del contagio.
Diferencias entre covid y gripe
- Cansancio, dolor de cabeza y garganta: se presentan generalmente en ambos virus.
- Congestión o goteo nasal: suele darse con covid y normalmente en la gripe.
- Fiebre: suele aparecer con la gripe, algunas veces también con covid.
- Tos: suele dar siempre en la gripe, en covid algunas veces y seca.
- Dolores musculares: se da en la gripe, mientras que en covid es en algunos casos.
- Estornudos: pueden estar presentes en los dos casos.
- Dificultad para respirar: algunas veces en ambos virus.
- Náuseas, vómitos y diarrea: aunque algunas veces se dan en ambos virus, en niños es un síntoma frecuente de gripe.
- Pérdida reciente del sentido del gusto o del olfato: es el síntoma más claro para diferenciar ambas enfermedades, ya que suele darse algunas veces con la covid pero raramente con la gripe.