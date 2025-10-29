Los hospitales valencianos ya registran un aumento de infecciones respiratorias graves en ancianos y niños

Los hospitales de la Comunitat ya están empezando a registrar un aumento de casos de infecciones respiratorias graves entre los mayores de 80 años y ... los niños menores de 4 años, los dos colectivos que suelen estar siempre más afectados por estas patologías. Así lo indica el boletín Sivira de Sanidad que se ha publicado este miércoles, y que refleja una curva completamente ascendente en los dos grupos de edad respecto a la semana pasada.

Entre los mayores de 80 años, la incidencia es de 77,6 casos por cada 100.000 habitantes, superior a los 61 que había hace siete días. Se trata de pacientes que se ha complicado su situación y se encuentran graves en los hospitales. Aunque todavía no son cifras muy preocupantes en cuanto a cantidad, si esta dinámica sigue en aumento sí que podría llegar a saturar los centros, ya que las personas de esta edad suelen ser pluripatológicos y requieren unos cuidados y atención mayores.

Además, también han crecido los casos graves entre los niños más pequeños, de 0 a 4 años, con una incidencia de 39,9 casos, que casi cuadruplica los 10,3 que habían la semana pasada en la Comunitat. Las salas de pediatría de los hospitales se empiezan a llenar ya de pequeños con estos problemas respiratorios, y este aumento suele repercutir días y semanas después en que también haya problemas respiratorios entre los mayores, especialmente sus abuelos, al haber estado en contacto cercano mientras los niños se encontraban enfermos.

Las infecciones que por el momento no son graves también se incrementan entre los pequeños, y pasan de 2.676 casos la semana pasada a los 2.991 de este miércoles, un incremento que en los próximos días puede provocar complicaciones y por tanto que sigan aumentando los casos que acaban en los hospitales.

Sin embargo, fuera de los hospitales, los casos que no revisten gravedad están bajando, y estos últimos datos reflejan un descenso de contagios de gripe y Covid. No obstante, el global de infecciones respiratorias en la Comunitat crece y alcanza la cifra de 622 por cada 100.000 habitantes, superior a los 610 de la semana anterior.