La gripe repunta en la Comunitat con un aumento de más del doble de casos en una semana

Pese a las buenas temperaturas que está haciendo en la Comunitat en este otoño, la gripe está empezando a repuntar y de hecho en la ... última semana se han disparado los contagios a más del doble de casos de los registros anteriores. En concreto, según el informe Sivira de Sanidad del 21 de octubre, la tasa por gripe es de 17,7 casos por cada 100.000 habitantes, por los 7,0 de la semana anterior, lo que supone un destacado aumento, pero aún se encuentra en cifras bajas que no preocupan a los expertos.

Por lo que respecta al global de infecciones respiratorias, también se ha producido un incremento en la región en esta semana, con 610 casos de tasa de la semana 42, por los 538 del anterior registro en la semana 41 del año. Sin embargo, el Covid se reduce, de los 50 casos anteriores a una tasa actual de 35,4.

Además, un indicador que aumenta y que este sí suele poner en alerta a los expertos es el repunte de contagios entre los niños menores de 4 años. Suben más de 200 casos, hasta los 2.676 que hay en el último informe. Este dato es importante porque suele suponer un anticipo de lo que va a ocurrir en los próximos días y semanas, ya que los niños pequeños están en contacto con adultos mayores, especialmente los abuelos, que cuando se contagian sí suelen acabar necesitando un ingreso hospitalario.

Está previsto que este martes Sanidad actualice los datos con la semana 43, donde se podrá observar si la tendencia sigue siendo al alza de contagios por infecciones respiratorias en la Comunitat. Hay que recordar que desde el pasado día 1 empezó la campaña de vacunación de la gripe y el Covid para los mayores de 60 años, personas de riesgo y los niños pequeños, con el objetivo de prevenir una ola de contagios durante el invierno.