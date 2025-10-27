Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vacunación de la gripe a un hombre en un centro de salud. Hoy

La gripe repunta en la Comunitat con un aumento de más del doble de casos en una semana

El total de infecciones respiratorias también se incrementa, igual que las enfermedades entre los niños menores de 4 años

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:50

Comenta

Pese a las buenas temperaturas que está haciendo en la Comunitat en este otoño, la gripe está empezando a repuntar y de hecho en la ... última semana se han disparado los contagios a más del doble de casos de los registros anteriores. En concreto, según el informe Sivira de Sanidad del 21 de octubre, la tasa por gripe es de 17,7 casos por cada 100.000 habitantes, por los 7,0 de la semana anterior, lo que supone un destacado aumento, pero aún se encuentra en cifras bajas que no preocupan a los expertos.

