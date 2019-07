El verano llega entre quejas por falta de agentes y de mejoras en las carreteras valencianas Guardias civiles urgen 400 efectivos más en estío para poder garantizar la reducción de 90 km/h en las vías secundarias J. A. MARRAHÍ Valencia Martes, 2 julio 2019, 01:57

La Comunitat afronta la época con más siniestros en carretera con obras pendientes en vías costeras y quejas por la falta de agentes o la mecánica de los controles de alcohol y drogas. Guardias civiles urgen 400 agentes más en verano para la región para hacer efectiva una vigilancia acorde con el volumen de desplazamientos, el aluvión de turistas, las fiestas o los festivales. Interior anunció el jueves que hay 300 más que el verano pasado en toda España, pero sin precisar su distribución regional.

¿Cuánto más peligroso es el verano en carretera? Según cifras estatales de la DGT, el pico estival en 2017 (último año computado) lo marcó junio, con casi 3.000 víctimas más que en el mes de menos siniestros, febrero. Es un aumento del 30%. Si se compara con la media mensual de víctimas, son 1.300 más. Un incremento del 11%.

Interior expuso el jueves pasado su estrategia para frenar las tragedias en verano: 30 nuevos radares, el citado aumento de agentes, casi un millón de controles de alcohol por toda España... Pero la mejor voluntad se topa con sombras y una de ellas es el estado de las carreteras, en especial las de mayor tránsito estival.

Según Manuel Miñés, director gerente de la Cámara de Contratistas, el tráfico en las carreteras costeras valencianas puede incrementar hasta un 40% en época estival. Sin embargo, «muchos tramos de riesgo y con alto nivel de circulación siguen esperando mejoras». Pone el foco en la N-332. «No se ha hecho nada en decenas de años y urge actuaciones desde Sueca hasta El Campello». Según los contratistas, «se inició la variante de Sueca-Sollana-Favara y no está terminada tras un parón de cuatro años. Se prevé su finalización para agosto de 2020 o finales de año, pero para este verano aún no está lista y la zona es peligrosísima».

Otra carencia que señala Miñés es «el desdoblamiento de la variante de Gandia». Aquí «el proyecto está hecho, pero no licitado. Y son unos 5 kilómetros muy urgentes para evitar colapsos». Un verano más, la historia se repite y la N-332 «sigue atravesando pueblos de la Safor generando un enorme riesgo». La variante para conectar el sur de Oliva con la AP-7 «se ha licitado ya, pero la obra se iniciaría en diciembre». Además, la duplicación de la variante de El Verger «se ha quedado corta» y la de Benissa «aún se está ejecutando».

En Castellón, señala el mayor riesgo en la N-340. «Hay que poner doble carril en ambos sentidos y con mediana y arcenes reglamentarios entre Alquerías del Niño Perdido y Vila-real. Hoy por hoy no hay dotación presupuestaria para estas obras». En Alicante, otro proyecto aún en fase de licitación es la ampliación de carriles en ambos sentidos la A-7 entre Crevillente, Orihuela y Alhama de Murcia.

Para Francisco Valencia, director de la Fundación Línea Directa, «la crisis ha tenido un impacto negativo en el mantenimiento de carreteras». La Asociación Española de la Carretera urge «auditorías e inspecciones de seguridad vial a todas las redes viarias». Su subdirectora técnica, Elena de la Peña, lo admite: «Su estado no es bueno». Un reciente estudio de la asociación cifraba en 7.000 millones el déficit de inversión en el asfalto. «Desde entonces no se han producido grandes cambios y no hay mejoras significativas en el estado de conservación». En la Comunitat se detectó un estado deficiente del pavimento, la señalización vertical y las barreras. Aún así, puntualizan, su situación es «incluso levemente mejor que la valoración media de todo el país».

Segundo punto clave: la presencia de suficientes guardias en carretera, en especial para hacer cumplir la reducción del límite de 90km/h en las secundarias. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) urge un aumento de personal. Según la organización, la plantilla en la Comunitat es de 822 agentes en cometidos de tráfico. «En época estival», explican, «se reduce en aproximadamente un tercio por el periodo de vacaciones y se queda en 615». Para los agentes consultados, la cifra ideal en estos meses debería superar el millar. Es decir, harían falta unos 400 más.

Comisión de personal

En esta tesitura, proponen dos medidas: «Comisión de personal de otros subsectores de tráfico para cubrir el personal ausente por vacaciones y un incentivo económico para los que, voluntariamente, deseen cambiar sus vacaciones estivales a otra época del año». Además, ahonda un portavoz, «llevamos cuatro años sin recibir refuerzo de guardias de tráfico de otros puntos de España». Añade el desplazamiento de agentes de interior a costa, «con lo que se descuidan carreteras rurales en una época con muchas fiestas locales y salidas de ciclistas».

AUGC coincide con la DGT en que los controles de alcohol y drogas son claves en verano, pero opinan que hay que flexibilizarlos, «hacerlos más cortos, dinámicos, eficaces y visibles». En este punto luchan con un factor añadido. Si el móvil es peligroso al volante, también da al traste con la efectividad de los controles: «Los conductores están constantemente informados de los puntos de control debido a la mensajería instantánea por internet».

Pero al final, como destaca Valencia, todos los controles y refuerzos son inútiles si falla lo más importante: la responsabilidad de quienes van al volante. «El 90% de los accidentes de tráfico se achacan al factor humano», destaca. Y alerta de la somnolencia en los grandes desplazamientos. Según un estudio de la Fundación Línea Directa, casi dos millones de conductores valencianos admiten que se resisten y fuerzan al máximo para no detenerse cuando llega el sueño en los viajes vacacionales.

Para el experto en seguridad vial, «el exceso de velocidad es, junto al consumo de alcohol y el uso inadecuado del móvil, el principal problema que tienen los países desarrollados» en las carreteras. Y es ahí, opina, «donde la DGT debe incidir en esta época del año».