El portavoz del equipo de Gobierno, Juan Carlos Caballero. LP

Caballero afirma que Valencia ha cumplido el 84% de las recomendaciones de los expertos sobre la dana

El Ayuntamiento ha movilizado un total de 52 millones de euros, desde noviembre del 2024 hasta la actualidad, para hacer frente a la reconstrucción y a las actuaciones de emergencia

R. V.

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 12:19

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ha movilizado un total de 52 millones de euros, desde noviembre del 2024 hasta la actualidad, para hacer frente a ... la reconstrucción y a las actuaciones de emergencia efectuadas como consecuencia de la dana que azotó a la ciudad y a la comarca en octubre del pasado año, 2024. Así lo ha explicado este martes el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, quien ha asegurado que «Valencia ha cumplido el 84% de los acuerdos de la comisión de expertos de la dana»

