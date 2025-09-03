Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir piso en un «pueblo mágico» de Valencia El objetivo de la iniciativa, lanzada por Hogares Compartidos, es ofrecer alojamiento digno a algunas personas con escasos recursos económicos

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025

Una entidad valenciana que gestionar y ofrece viviendas digna a los mayores que más lo necesita busca a cuatro personas de más de 60 años para compartir pisos en uno de los «pueblos mágicos» de España. La ONG Hogares Compartidos ha lanzado esta iniciativa, en respuesta a los precios desorbitados de alojamiento en Valencia capital y sus alrededores, para ofrecer alojamiento a determinada gente con escasos recursos económicos, pero también es una apuesta por una vida más sana en contacto con la naturaleza.

En concreto, el nuevo proyecto de convivencia se encuentra en la localidad de Montesa, cercana a Xátiva, en la comarca de La Costera, a 70 km de Valencia ciudad. Se trata de uno de los municipios que han entrado en la lista de «Los Pueblos Mágicos de España», enclavado en un entorno natural espectacular, sobre un promontorio rocoso y con una historia que se remonta a la reconquista de Valencia.

Cómo hacer la solicitud y qué trámites se facilitan

Durante el mes de septiembre y octubre la entidad realizará el proceso de selección de las personas candidatas a participar de esta iniciativa en su sede de Valencia. Si se esta interesado o interesada en participar en el proceso de selección se puede contactar con la entidad en horario de lunes a viernes de 9 a 14h en el teléfono 608.22.48.66 o a través de la web www.hogarescompartidos.org

La entidad valenciana ayuda también con todas las gestiones que acompañan a la búsqueda de pisos compartidos, como acondicionar la vivienda con las reformas necesarias, trámites de empadronamiento, servicios sociales, médicos y hospitales y otras gestiones, para lo que cuenta con un equipo de profesionales con roles bien definidos.

La historia de Montesa

Montesa le debe su nombre a su histórico castillo de origen islámico, que Jaume II donó en 1319 para que se convirtiera en la sede de la Orden Militar de Santa María de Montesa, sucesora de la Orden del Temple. Se transformó así en uno de los castillos más fuertes del Reino de Valencia y actualmente, una visita obligada para las personas forasteras.

La vuelta al medio rural o el contacto por primera vez con una experiencia de vida estable en un pueblo de menos de 1000 habitantes como Montesa, bien comunicado por tren y carretera y con los servicios básicos garantizados, representa una experiencia muy gratificante y una solución ante el problema cada vez más acuciante de encontrar vivienda en las ciudades para personas solas con escasos recursos económicos.

Hogares Compartidos, una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2013 por Amparo Azcutia, trabajadora social con experiencia en sectores de población vulnerable y por Pilar Pardo, exdirectora de residencias de tercera edad, está financiada por el Ayuntamiento de Valencia, Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas y la Fundación La Caixa y gestiona 15 pisos en Valencia capital en los que conviven actualmente 60 personas.