Así es la vivienda de lujo más visitada en la Comunitat situada en un popular municipio turístico

La compra de vivienda está cada vez más complicada en España y también en la Comunitat. Los precios no dejan de subir y es muy complicado para muchos jóvenes acceder a un inmueble en propiedad. Sin embargo, sí que existe un sector de la población que puede acceder a casas de lujo.

En este sentido, el portal 'Idealista' ha publicado un listado de las 10 casas de lujo más visitadas en el verano 2025 y que todavía están a la venta. Todas ellas superan el millón de euros, por lo que son accesibles a pocas personas.

En la Comunitat Valenciana, la más visitada es un chalet situado en Altea que tiene un coste de 1.750.000 euros. Cuenta con 380 metros cuadrados, 3 habitaciones y garaje incluido. También dispone de piscina y terraza en una parcela de de 1.055 metros cuadrados.

«Villa situada en la Sierra de Altea, una de las zonas más codiciadas de la Costa Blanca, esta villa ofrece un entorno natural ideal para el descanso, a solo pocos minutos de todos los servicios, del club de golf de Don Cayo, del puerto Marina Greenwich y el centro urbano de Altea», detallan desde 'Idealista'.

Especifican que la casa se divide en tres niveles, con un amplio salón con cocina abierta diseñada por Porcelanosa, dos suites completas con baño en suite, y un espacio diáfano que se puede adaptar según tus necesidades.

En el exterior hay una terraza de 150 m² con piscina infinity y salón exterior con cocina, barbacoa y baño. También dispone de ascensor de gran capacidad para 7 personas que conecta los tres niveles.

