El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo» En el término municipal de Requena, se esconde una aldea que atrae a los curiosos de los fenómemos paranormales

María Gardó Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:51

Entre viñedos y montes del interior valenciano, en el término municipal de Requena, se esconde una aldea olvidada que durante décadas ha alimentado historias de miedo. Su nombre es La Cornudilla y, según cuentan, fue abandonada en los años 50. No fue por crisis económica ni por falta de servicios, sino por sucesos inexplicables que aterrorizaron a sus habitantes. Para la inteligencia artificial, sería el pueblo de Valencia más misterioso de la provincia.

La Cornudilla nació como una pequeña comunidad agrícola. Sus vecinos vivían de la vid, el olivo y el cereal, compartiendo una vida sencilla y tranquila. Sin embargo, a mediados del siglo XX comenzaron a producirse fenómenos extraños que cambiarían su destino para siempre.

El epicentro de todo fue una vivienda conocida como 'la Casa de los Ruidos'. Allí se escuchaban cadenas arrastrándose, golpes secos, voces que nadie podía identificar e incluso gritos que atravesaban la noche. Algunos vecinos aseguraban ver sombras moviéndose dentro cuando la casa estaba vacía.

No era un suceso aislado: las manifestaciones se repetían, cada vez más inquietantes, y pronto todo el pueblo empezó a vivir con miedo.

Hacia finales de los años 50, las familias comenzaron a marcharse. El último vecino cerró la puerta en torno a 1960. Desde entonces, La Cornudilla quedó desierta, a excepción de algún agricultor que cuidaba tierras cercanas.

Con el tiempo, las paredes se vinieron abajo y solo una casa quedó en pie: la famosa 'Casa de los Ruidos', hoy en ruinas y santuario para curiosos del misterio.

En las últimas décadas, grupos de investigación paranormal han acudido para registrar psicofonías, obteniendo grabaciones de lamentos y susurros. Entre ellos se encuentra Iker Jiménez, que acudió con 'Cuarto Milenio' hasta la localidad para hacer un reportaje.

Cómo llegar hasta La Cornudilla

Aunque no existe señalización turística oficial, se puede llegar desde Requena por caminos rurales. Se recomienda ir acompañado, de día, y con calzado cómodo. El lugar está en ruinas, por lo que hay que extremar precauciones.

Hoy, La Cornudilla no es solo un punto en el mapa: es un mito vivo del misterio valenciano. Un lugar donde la línea entre historia y leyenda se difumina, y donde las piedras parecen guardar secretos que no quieren ser contados.