Los bomberos forestales presionan a la Generalitat para instaurar el tercer turno

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 13:05 Comenta Compartir

Las administraciones valencianas tienen un duro trabajo por delante para solucionar sus discrepancias con los cuerpos de Bomberos a su cargo. Por un lado, la Diputación de Valencia no llega a un acuerdo con el Consorcio Provincial y los efectivos continúan sin realizar horas extra tras cumplir con su jornada laboral, lo que en algunos casos supone que haya estaciones cerradas según la hora del día. Por otro lado, la conselleria de Emergencias se reunió el pasado viernes 8 de agosto con representantes de bomberos forestales para informar sobre los avances para implantar el tercer turno. En este sentido, los sindicatos ejercen presión a la Generalitat y exigen que lo explicado en la reunión se palpe durante los turnos de trabajo de las próximas semanas. Si no, volverán a organizar movilizaciones.

La conselleria de Emergencias se reunió con el comité de empresa del Sistema de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) para explicar los avances en la implantación del tercer turno de los bomberos forestales. El conseller, Juan Carlos Valderrama, explicó que el 18 de agosto finaliza el proceso de estabilización de la plantilla del Servicio de Bomberos Forestales con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). En concreto, este proceso implica la estabilización de 281 puestos de trabajo este año.

En cuanto a las mejoras de las condiciones de trabajo y la profesionalización del servicio, el conseller anunció que se trabaja en un nuevo plan de infraestructuras para mejorar las bases de los bomberos, así como recordó la inversión realizada en la flota de vehículos para los efectivos forestales. «Estamos haciendo una renovación importante de la flota y, de hecho, es la inversión más importante que se ha hecho desde la creación de la SGISE», se refirió así Valderrama al recordar la partida cercana a los nueve millones de euros para la incorporación de 17 nuevas autobombas y 36 vehículos 'pick-up'.

Tras la celebración de dicha reunión, el Comité Autonómico de los Bomberos Forestales emitió un comunicado a través del cual confesaban mostrarse «escépticos» con el cumplimiento por parte de la Generalitat de todas sus promesas. Los bomberos indicaron «no tener mucho más margen para mantener la paciencia ya que la situación es insostenible en muchas áreas de la empresa». Por ello, el Comité decidió «mantener la prudencia en las próximas semanas condicionada a los resultados tangibles que se nos han expuesto respecto al avance de nuestras demandas».

Los bomberos aclararon que su conclusión se traducirá en pedir a sus plantillas mantenerse atentos a los anuncios que realice el propio Comité Autonómico, «pues si la situación no cambia de forma efectiva con el trabajo que llevar a cabo en las próximas semanas, nos tendrán que escuchar en las calles a través de una asamblea general y nuevas movilizaciones».

La Generalitat deberá ahora agilizar sus labores para cumplir con las demandas de sus bomberos forestales si no quiere terminar en una situación similar a la de la Diputación de Valencia con el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV). En este caso, esta unidad de bomberos inició una 'huelga de celo' donde la plantilla sólo realizará el horario laboral sin horas extraordinarias, lo que implica que no se puedan cubrir los servicios mínimos y que los parques queden en precario. De esta manera, los servicios se cubren sin todos los puestos necesarios en los centros operativos.

Esta situación ha provocado que algunas de las bases de bomberos del Consorcio hayan cerrado sus puertas durante algunas horas en varios días del verano. Todo ello en la época del año con las olas de calor y el aumento de los avisos de emergencia por riesgo de incendios forestales en la provincia y el resto de la Comunitat. Si la Generalitat no cumple con los avances anunciados la pasada semana, su relación con los bomberos forestales podría empeorar en las próximas semanas.