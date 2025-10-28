Boira critica la red de metro de Valencia: «Cada vez se usa más, pero no se incrementa ni en capacidad ni en infraestructura»

El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo y catedrático en Geografía Humana de la Universitat de València, Josep Vicent Boira, ha reclamado una «reforma ... en profundidad» de Metrovalencia ante el incremento del pasaje que ha sufrido el servicio en los últimos años. En concreto, Boira ha centrado sus críticas en la capacidad y las instalaciones de la red: «Cada vez se usa más, pero no se incrementa ni en capacidad ni en infraestructura».

El experto en movilidad ha lamentado a su vez la necesidad de contar con un Plan de Movilidad Metropolitana, la hoja de ruta que serviría para encauzar la situación, lleva pendiente de elaboración durante tres legislaturas, y ha puesto en evidencia los elevados índices del vehículos privado en los desplazamientos del área metropolitana,

Con respecto a las lecciones aprendidas de la dana en materia de movilidad, Boira ha asegurado que existe una «inmovildiad de las políticas de movilidad» en el área metropolitana de Valencia.