Directo Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O
Boira, durante una entrevista para LAS PROVINCIAS. Irene Marsilla

Boira critica la red de metro de Valencia: «Cada vez se usa más, pero no se incrementa ni en capacidad ni en infraestructura»

El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo lamenta el predominio del vehículo privado y el retraso de tres legislaturas en articular un plan de movilidad metropolitana

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 13:03

El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo y catedrático en Geografía Humana de la Universitat de València, Josep Vicent Boira, ha reclamado una «reforma ... en profundidad» de Metrovalencia ante el incremento del pasaje que ha sufrido el servicio en los últimos años. En concreto, Boira ha centrado sus críticas en la capacidad y las instalaciones de la red: «Cada vez se usa más, pero no se incrementa ni en capacidad ni en infraestructura».

