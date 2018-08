El bochorno ahoga la Comunitat Una pareja se refresca, ayer, en Valencia. / irene marsilla Temperaturas de más de 40º dejan 16 comarcas hirviendo y un incendio en Utiel JULIÁ/GONZÁLEZ/PERIS VALENCIA. Sábado, 4 agosto 2018, 01:10

Pasear con la camiseta arremangada o trabajar en la fachada de una vivienda con dos sombrillas no resulta extraño en la Comunitat si se está viviendo la famosa ola de calor del verano y, menos aún, si los termómetros llegan a 40 grados y 16 comarcas están en alerta naranja. Es lo que ocurrió ayer en la provincia de Valencia, especialmente en Jalance, que registró la máxima del día con 40.5 grados. En Utiel también se superaron los 40 y, además, se declaró un incendio.

Como ya estaba previsto, durante el día las calles se convirtieron en auténticos hornos y las playas amanecieron atiborradas de turistas. Ante tal situación, los ciudadanos optaron por las soluciones tradicionales: refrescos, helados y baños en las fuentes. Así lo hicieron también los animales del Bioparc con ricos sorbetes, zumos o polos de frutas, verduras, carnes, muesli y gusanos. Diferentes maneras de refrigerarse en este verano que, según reflejan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se inició como uno de los más calurosos. De hecho, el pasado julio fue más cálido que los dos anteriores y en dicho mes la ciudad de Valencia alcanzó la temperatura más alta desde hace casi tres años: 37.2 grados.

Asimismo, como de costumbre, entre las localidades con temperaturas más elevadas este verano se encuentra Xàtiva. Ayer no fue una excepción. Once y media de la mañana y el termómetro de la calle marca 31º. Una temperatura no excesiva de no ser por el clima especial que tiene la capital de la comarca de La Costera que, aún en la sombra o en casa, sin realizar ninguna actividad, no cesa la transpiración corporal y el sudor recorre todo el cuerpo. Es viernes de mercado y a pesar del calor, los setabenses están acostumbrados y no perdonan su cita con la visita semanal a la plaza del Mercat y calles del casco antiguo adyacentes por donde se distribuyen los puestos. Las terrazas de toda la Alameda y las calles comerciales, algunas aliviadas con ventiladores con aspersores, también están repletas.

Las recomendaciones médicas lo dicen: hay que hidratarse mucho y los granizados son una buena solución para sofocar los grados de más. Los mayores tampoco pierden su costumbre del paseo y la tertulia matinal en los bancos de las plazas como La Bassa, donde por la mañana aún hay sombra y varias fuentes que refrescan el ambiente. Lo del calor lo llevan como lo han llevado las muchas décadas de vida, con resignación y, en estos tiempos, con el aire acondicionado por la tarde y bebiendo mucha agua.

En el mercado, mucha animación. Un grupo de amigas recorren los puestos sin miedo a las altas temperaturas. «Vivimos aquí y ya estamos acostumbradas, no nos asusta», aseguran. Del mismo parecer son los comerciantes ambulantes, que se refugian del sol con toldos, allí donde pueden instalarlos y con las botellas de agua al lado. Pero, sin duda, los obreros que están reparando calles son los más perjudicados.

Tres víctimas mortales

Las elevadas temperaturas que afectan a España desde el principio de semana han dejado ya tres muertos y un hombre hospitalizado en estado muy grave. Ayer, en Barcelona, un varón de mediana edad que iba indocumentado perdió la vida por golpe de calor, tras ser localizado tendido en el suelo. Por otro lado, en Murcia, un hombre de 78 años falleció cuando realizaba labores agrícolas en una finca de su propiedad, y un trabajador de 48 años fue víctima también de las altas temperaturas el pasado martes. Asimismo, en esta comunidad, un hombre de 55 años de edad fue hospitalizado ayer en estado muy grave al sufrir una insolación y un golpe de calor en la pedanía de Beniaján.