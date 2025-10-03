Bioparc sigue el legado y las enseñanzas de Jane Goodall Este sábado se celebra el Día Mundial de los Animales y de las personas que los cuidan

Félix Bogotá Valenvcia Viernes, 3 de octubre 2025, 13:34 Comenta Compartir

La reciente pérdida de Jane Goodall todavía de más valor la importancia de conmemorar este sábado el Día Mundial de los Animales y de las personas que los cuidan. Desde la Fundación Bioparc y los parques de Fuengirola, Valencia y el acuario de Gijón siempre han seguido el ejemplo que nos dio en vida la doctora Goodall y que está más vigente que nunca. «Su legado nos impulsa, nos da esperanza y el ánimo para lanzar un mensaje común: la indiferencia es una de las mayores amenazas para la vida en la Tierra», señalan.

Cada día desaparecen especies a un ritmo alarmante: algunos estudios calculan hasta 150 al día, muchas de ellas sin que apenas se sea consciente de su existencia. «Mirar hacia otro lado es una elección que no podemos permitirnos, porque la indiferencia nos convierte en cómplices», como señala Fernando González Sitges, director de la Fundación Bioparc.

Desde Bioparc quieren despertar la conciencia social y reivindicar la necesidad de una visión comprometida hacia todos los seres vivos. «Porque dar un paso al frente en la protección de los animales también es un acto de responsabilidad con nuestro propio futuro», añade González Sitges.

En Bioparc Valencia se han vivido momentos muy significativos con varios nacimientos recientes y de especies poco conocidas como el duiker rojo, dril, damán o las gacelas Mhorr, estas últimas salvadas de la extinción gracias al exitoso trabajo en la cría controlada realizada en los parques zoológicos, y de especies más populares como chimpancés o los elefantes Malik y Makena.

En Bioparc Fuengirola, el reciente nacimiento de un tapir malayo —con menos de 2.500 ejemplares en estado silvestre— constituye un nuevo hito para la conservación. A ello se suman la cría controlada del dragón de Komodo, las nutrias gigantes y los nacimientos de los cálaos de las Bisayas y los Gorginegros, ambas especies de aves muy amenazadas.

En Bioparc Acuario de Gijón, la labor se centra en la conservación de varias especies, entre ellas los tiburones nodriza de cola corta; anfibios como el ajolote, las salamandras y varias especies de ranas tropicales; e, incluso, en la protección de corales amenazados.

Por último, la Fundación Bioparc refuerza este compromiso con programas de conservación como los del Centro de Recuperación de Especies Marinas de Asturias,las acciones en los humedales de Valencia con los gallipatos o los proyectos con tortugas marinas en Fuengirola. También impulsa acciones, como el Wild Oceans FilmFest, que en noviembre celebra su cuarta edición en el Acuario de Gijón

El Día Mundial de los Animales es también el día de las personas que los cuidan, una oportunidad para reconocer a los equipos que dedican su vida a garantizar el bienestar de cada animal. Su labor va mucho más allá de alimentar o limpiar: son los responsables de vigilar la salud, detectar cualquier cambio de comportamiento, acompañar en los nacimientos y, en ocasiones, sostener la vida en los momentos más críticos.