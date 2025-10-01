Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz baja este jueves pero deja un tramo prohibido para utilizar los electrodomésticos: más de 200 euros el megavatio hora
Jane Goodall observa a través de un cristal a algunos de los 25 miembros de la colonia de chimpancés del Zoológico de Taronga en Sídney. R.

Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

La británica fue la mayor eminencia en el estudio de los chimpancés, y sus documentales emocionaron al mundo

Miguel G. Casallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:27

La primatóloga, etóloga y activista medioambiental británica Jane Goodall, reconocida como la mayor eminencia mundial en el estudio de los chimpancés y Mensajera de la ... Paz de la ONU, ha fallecido este miércoles a los 91 años por causas naturales mientras participaba en una gira de conferencias en California, según confirmó su instituto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  2. 2

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  3. 3 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  4. 4 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  5. 5 La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo calcinado de una persona en Oliva
  6. 6

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  7. 7

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  8. 8

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  9. 9 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  10. 10 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años