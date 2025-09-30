El Bioparc recibe por 14 ocasión consecutiva el premio 'Travellers' Choice 2025'

R. V. Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Acercar la belleza de la naturaleza a la sociedad para motivar un cambio de actitud hacia su conservación era el gran reto de BIOPARC. En este sentido, todavía es mayor la satisfacción al recibir el reconocimiento 'Travellers' Choice 2025' de TripAdvisor que lo sitúa entre el 10% de las mejores atracciones a nivel internacional en la plataforma líder de viajes. El parque de conservación de animales ha sido galardonado 14 ediciones consecutivamente con este premio que destaca a aquellos destinos que ofrecen de manera constante una experiencia excelente.

De esta forma, se reafirma el posicionamiento de «ocio con causa» de BIOPARC donde la protección de la biodiversidad y la sensibilización medioambiental se integran en una propuesta de entretenimiento vanguardista y singular. La vivencia de recorrer hábitats que recrean con máximo realismo los maravillosos paisajes africanos se complementa con una atención al más alto nivel, lo que genera una elevada valoración año tras año por parte del público.

«Como siempre, BIOPARC no defrauda», «Lugar muy bonito, lleno de encanto, niños y mayores disfrutamos muchísimo» o «Hemos visitado muchos zoológicos europeos y este ocupa un lugar destacado», son algunas de las reseñas de las personas que visitan BIOPARC Valencia. El parque se ha convertido en motivo de orgullo para la población valenciana que puede disfrutar todo el año de sus magníficas instalaciones y de la gran diversidad con más de 6.000 animales de 150 especies que alberga.

Tras 17 años con las puertas abiertas, BIOPARC Valencia ya se ha consolidado como un punto de referencia local e internacional. Además, con el comienzo del otoño se convierte en el lugar idóneo para las «escapadas» de fin de semana y festivos que hay a lo largo de estos meses. Siempre se recomienda planificar con antelación la visita, reservando las entradas a través de la web, consultando la agenda con las actividades y descargando la APP para utilizar el mapa interactivo y aprovechar al máximo las distintas propuestas que ofrece el parque.

Como siempre, el personal técnico de BIOPARC está pendiente del bienestar de los animales y, en estos momentos, expectante por próximos acontecimientos, entre los que destaca el avanzado estado de gestación de una de las rinocerontas; así como la evolución de las crías de elefante, chimpancé y, más recientemente, de damán roquero, dril o duiker rojo, entre otras. Nacimientos que representan la esperanza para estas especies en peligro de extinción y que se producen dentro de los programas internacionales de preservación en los que participa el parque. Todo ello en un contexto global donde la riqueza natural de nuestro planeta se enfrenta a amenazas sin precedentes. Desde BIOPARC se quiere agradecer este nuevo Travellers' Choice a quienes lo hacen posible, al equipo humano que cada día demuestra la pasión por su trabajo y los miles de personas que cada año descubren este trocito de naturaleza salvaje. Sin duda, el mayor impulso para BIOPARC que se presenta con más fuerza que nunca como altavoz para inspirar a la sociedad a «pasar a la acción».

Temas

Bioparc