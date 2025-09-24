Bioparc se une al Día Mundial del Gorila impulsando con impulso a su conocimiento para evitar su extinción Durante esta jornada se quiere denunciar el gravísimo estado de amenaza al que se enfrentan tanto el oriental como el occidental

Hay personas extraordinarias que consiguen cambiar la historia, aunque les cueste la vida, y Dian Fossey es una de ellas. La mayoría conoció su impresionante legado en el biopic 'Gorilas en la Niebla' protagonizado por Sigourney Weaver que demostró, una vez más, la importancia de dar a conocer por todos los medios posibles la situación de la naturaleza salvaje. Hoy se celebra el Día Mundial del Gorila, porque un 24 de septiembre de 1967 esta valiente primatóloga fundó el Karisoke Research Center en las montañas Virunga (Ruanda), lugar que sigue siendo un santuario para estos grandes primates.

En el marco de esta conmemoración, desde BIOPARC se quiere denunciar el gravísimo estado de amenaza al que se enfrentan tanto el gorila oriental, diferenciado entre el de montaña (Gorilla beringei beringei) y el de tierras bajas o gorila de Grauer (Gorilla beringei graueri); como el gorila occidental, dividido en el del río Cross (Gorilla gorilla diehli) y el de llanura (Gorilla gorilla gorilla). Los BIOPARC de Valencia y Fuengirola con un total de 15 individuos albergan el grupo más numeroso de España de esta última subespecie catalogada en Peligro Crítico de Extinción en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Su activa participación en el Programa Europeo de Conservación (EEP) que trata de garantizar la supervivencia de esta especie mediante la cría controlada científicamente, ha conseguido aportar optimismo con el nacimiento de los primeros gorilas en Andalucía y en la Comunidad Valenciana.

Los BIOPARC permiten contemplar a estos animales en recintos multiespecie especialmente diseñados para su bienestar y, al mismo tiempo, tienen el máximo compromiso con la investigación, la educación y la divulgación con el objetivo de concienciar hacia su protección. Por su parte, la Fundación BIOPARC centra su actividad en proyectos in situ en los ecosistemas de origen y ha estado apoyando la preservación del bosque de Ebo, en Camerún, una joya natural por su valiosa biodiversidad que estuvo a punto de sucumbir para explotar sus recursos y que una intensa movilización internacional logró frenar, lo que supuso una victoria para la comunidad conservacionista. Esta selva es, además, un enclave vital para un grupo de gorilas junto con numerosas especies de primates y otras en riesgo de desaparecer.

Entre sus principales amenazas destacan la caza furtiva para vender su carne como alimento «de lujo»; enfermedades como el ébola, que tienen efectos muy similares a los humanos y, por tanto, provoca numerosas muertes; y la destrucción del hábitat a causa de la deforestación masiva, la extracción de minerales tan codiciados como el coltán, o la expansión agrícola.

El Día Mundial del Gorila constituye una llamada de atención global para socorrer a una de las especies más emblemáticas y cercanas al ser humano. Desde BIOPARC se insiste en que cada persona tiene un papel que desempeñar en el cuidado de nuestro planea y en que la esperanza de supervivencia de los gorilas depende de la acción conjunta de la sociedad.

