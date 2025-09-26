Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El barranco del Poyo, a su paso por Picanya, este mismo mes. JL BORT

Las avenidas en el Ebro se predicen «con un alto grado de certidumbre» y en el Júcar, no

La confederación hidrográfica del río más caudaloso de España dispone de dos sistemas de los que el organismo que preside Polo carece

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:59

El Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) del Ebro puede predecir avenidas «con un alto grado de certidumbre». Así lo asegura la Confederación Hidográfica ... del Ebro (CHE) en un informe enviado a la comisión de investigación de la dana de Les Corts. «El SAD está siendo un sistema capaz de predecir caudales con un alto grado de certidumbre ante avenidas provocadas por precipitaciones persistentes y generalizadas, que suelen afectar amplias zonas del territorio», indica el informe.

