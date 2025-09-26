Las avenidas en el Ebro se predicen «con un alto grado de certidumbre» y en el Júcar, no

El Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) del Ebro puede predecir avenidas «con un alto grado de certidumbre». Así lo asegura la Confederación Hidográfica ... del Ebro (CHE) en un informe enviado a la comisión de investigación de la dana de Les Corts. «El SAD está siendo un sistema capaz de predecir caudales con un alto grado de certidumbre ante avenidas provocadas por precipitaciones persistentes y generalizadas, que suelen afectar amplias zonas del territorio», indica el informe.

El documento añade que este tipo de precipitaciones «generan escorrentías significativas y caudales elevados aguas abajo, debido a la confluencia de diversos afluentes. En este tipo de eventos, la predicción meteorológica presenta un alto nivel de acierto, y la respuesta de la cuenca es más predecible, lo que se traduce en una mayor fiabilidad de la predicción hidrológica». Sin embargo, el informe también explica, en lo que parece un claro intento de la CHE de ayudar a la del Júcar, que en contraste, «los eventos asociados a fenómenos convectivos de alta intensidad presentan un alto grado de incertidumbre meteorológica, tanto espacial como temporal, lo que impide utilizar eficazmente las predicciones del SAD como herramienta para la toma de decisiones». Esta coletilla final, por cierto, es idéntico a la que aparece en la página del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la COnfederación Hidrográfica del Júcar.

El SAD es «un sistema que nos permite contar con una predicción de caudales en estaciones de aforo a partir de las predicciones meteorológicas, con un horizonte temporal variable en función de la certidumbre asociada a las predicciones». Según el informe, la herramienta se concibió «para ayudar y dar soporte en la toma de decisiones al personal que gestionaba los embalses». La CHJ licitó en noviembre el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que se implantará de forma progresiva en los próximos años. Todo parece indicar que no estará disponible para la temporada de lluvias de este otoño. Tampoco se sabe si la CHJ va a aumentar los puntos de aforo que hay en los barrancos valencianos.