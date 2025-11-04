Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Martínez Mus, nuevo vicepresidente del Consell
Un VTC circula por la ciudad de Valencia en una imagen de archivo. DAMIÁN TORRES

Avalancha de denuncias contra los VTC en la Comunitat

La Policía Local de Valencia impone 541 multas a los vehículos de transporte con conductor e incrementa el número de inspecciones realizadas durante el gobierno del Rialto

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

Las administraciones han estrechado el cerco a los Vehículos de Trasporte con Conductor (VTC) que operan al margen de la ley y que provocan malestar ... en el sector del taxi valenciano. La Policía Local de Valencia ha incrementado las inspecciones, denuncias e inmovilizaciones de VTC en el último año respecto al último ejercicio de gobierno del Rialto. Este año la Policía Local ha tramitado denuncias a 541 vehículos de VTC frente a las apenas 184 que se interpusieron en el último año de gobierno de Compromís y PSOE en 2022, según ha expuesto el Ayuntamiento en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  3. 3

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  6. 6

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  7. 7 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  8. 8 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  9. 9

    Adiós a los maceteros «feos» de Ribó: mobiliario sobrio de hormigón, flores de Pascua y granados para la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia
  10. 10

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Avalancha de denuncias contra los VTC en la Comunitat

Avalancha de denuncias contra los VTC en la Comunitat