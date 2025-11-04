Avalancha de denuncias contra los VTC en la Comunitat

Las administraciones han estrechado el cerco a los Vehículos de Trasporte con Conductor (VTC) que operan al margen de la ley y que provocan malestar ... en el sector del taxi valenciano. La Policía Local de Valencia ha incrementado las inspecciones, denuncias e inmovilizaciones de VTC en el último año respecto al último ejercicio de gobierno del Rialto. Este año la Policía Local ha tramitado denuncias a 541 vehículos de VTC frente a las apenas 184 que se interpusieron en el último año de gobierno de Compromís y PSOE en 2022, según ha expuesto el Ayuntamiento en un comunicado.

También se han duplicado las inspecciones realizadas por la Policía Local, 639 inspecciones frente a las 349 del año 2022, al igual que las inmovilizaciones de vehículos que incumplen la ley, se han realizado este año 238 inmovilizaciones frente a las 21 realizadas en el año 2022.

Desde el año 2023 se han ido incrementando el número de inspecciones de VTC que trabajan en la ciudad, y este mismo año 2023 se realizaron 471 inspecciones y se interpusieron 276 denuncias.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha asegurado al sector del taxi de la ciudad que hoy ha salido a la calle que desde la Policía Local de Valencia «se están incrementando las inspecciones así como denuncias e inmovilizaciones de VTC que circulan por la ciudad de Valencia. Las cifras de este año vuelven a demostrar que el actual gobierno municipal está actuando contra los VTC que incumplen la ley».

El Consell también refuerza las inspecciones

Desde la Conselleria de Infraestructuras, el área competente en materia de transportes en el Gobierno valenciano, aseguran que desde el Consell se mantiene un contacto directo con el sector del taxi. La última reunión entre la Dirección General de Transportes y el sector fue la semana pasada y se abordó la problemática expuesta por las asociaciones. No obstante, pese al paro convocado, el departamento encabezado por Vicente Martínez Mus dice respetar todas las movilizaciones y mantiene la mano tendida para seguir realizando encuentros con los actores implicados en la movilidad valenciana.

Asimismo señalan que la Generalitat, en colaboración con otros cuerpos y la Policía, también ha reforzado esta legislatura las inspecciones a las VTC. «Desde mediados de 2023 se han realizado más inspecciones que el número de licencias de VTC que existen en la Comunitat Valenciana. Solo en lo que llevamos de 2025 se han producido 639 inspecciones, lo que evidencia un aumento del 69%», apuntan fuentes de la Conselleria.

De forma paralela, las mismas voces inciden en que se han impulsado otras medidas como una nueva orden para el Taxi que recupera suplementos para jornadas de alta demanda «después de que los tribunales tumbasen la anterior orden del Botánico». «Seguimos trabajando para hacer posible la convivencia de VTC y Taxi con el objetivo de que la Comunitat Valenciana cuente con el mejor transporte posible», rematan desde el departamento dirigido por Vicente Martínez Mus.