¿Por qué hacen huelga los taxistas en Valencia? El conflicto con las VTC y y la falta de acción administrativa para controlar el intrusismo provoca la reacción del sector

El sector del taxi en Valencia ha iniciado este martes una huelga que ha colapsado las calles de la ciudad desde primera hora de la mañana con el objetivo de denunciar una situación que, según las asociaciones, amenaza la viabilidad y la naturaleza regulada de su servicio. El paro busca visibilizar el conflicto persistente con los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) y la falta de acción administrativa para controlar el intrusismo.

Asociaciones del sector del taxi han convocado un paro general del servicio en València desde las 08.30 horas hasta las 12.30 horas del martes para protestar contra la «dejación de funciones de la Conselleria y por las deficiencias de los medios de inspección (incluida la Policía Local) con respecto al intrusismo que sufre el taxi desde hace años».

La raíz del conflicto se centra en el incumplimiento normativo de las VTC. Así, la principal demanda de los taxistas de València es la petición de que se cumpla ley. El sector acusa a los VTC de realizar servicios que no les corresponden, concretamente, servicios que son «íntegramente urbanos».

El taxi de Valencia exige tres acciones por parte de las autoridades:

1. Que las VTC dejen de hacer servicios íntegramente urbanos.

2. Que la Conselleria y la Policía Local pongan los medios necesarios para asegurar que las VTC dejen de operar como taxis y «se dejen de historias», según han expuesto en un manifiesto las asociaciones d etaxistas.

3. Que la Conselleria inicie expedientes sancionadores a las multinacionales que se saltan las leyes.

Explicación del conflicto

Para entender por qué el taxi considera que las VTC están invadiendo su terreno, es crucial comprender las diferencias en su marco legal.

El taxi es un «servicio hiperregulado» cuya definición legal es la de un Servicio Público de Interés General, establecido para dar garantías a los usuarios. Este servicio se rige por la Directiva Bolkestein, la LOTT, y las Leyes Autonómicas, normativas que han sido respaldadas por sentencias tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal Supremo.

En contraste, aunque los VTC son un modo de transporte legal, su ámbito de actuación difiere del taxi.

• Las licencias de taxi son concedidas por los Ayuntamientos y permiten trabajar en las zonas urbanas.

• Las licencias de VTC son concedidas por el Gobierno de España para operar principalmente en las zonas interurbanas.

La clave

La clave regulatoria que impulsa esta protesta es que las VTC no pueden realizar servicios con origen o destino urbano sin una autorización municipal o autonómica.

El sector del taxi argumenta que, mientras que la libertad de establecimiento está protegida, esta libertad no ampara la regulación del VTC en la misma medida que la del taxi, citando la Ley Omnibus, la Ley GUM y las sentencias relativas a la Directiva Bolkestein.

Así, con este huelga se pretende forzar a las autoridades a aplicar la normativa vigente que delimita las áreas de trabajo, protegiendo así la naturaleza del taxi como servicio público hiperregulado