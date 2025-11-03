La Audiencia Nacional obliga a Interior a condecorar a un buzo valenciano de la Guardia Civil que rescató decenas de cadáveres en la dana El órgano jurisdiccional considera arbitraria la concesión de medallas del Ministerio y reconoce que el guardia civil puso en peligro su vida atravesando un torrente atado a una cuerda e insta a que se le conceda la Cruz al Mérito

El Juzgado Central de la Audiencia Nacional ha tumbado la resolución de concesión de medallas publicada por el Ministerio del Interior a los agentes intervinientes en la dana de Valencia, al considerar dicha actuación arbitraria.

La resolución se dicta a raíz de del recurso presentado por un integrante del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEA) de la Guardia Civil de Valencia, a quien su jefe de Unidad propuso para ser condecorado con la Cruz del mérito de la Guardia Civil por haber participado en la recuperación de decenas de cadáveres de la riada. Propuesta que fue obviada por el Ministerio de Interior, que degradó la condecoración que se debía otorgar al agente.

Además, este agente del GEA ha conseguido, a través de la defensa del Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, que la Audiencia Nacional corrija al Ministerio y le otorgue la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, al entender que habría desarrollado un servicio de manifiesta importancia que comprende un «ineludible riesgo de perder la vida y ejecutando para su cumplimiento acciones claramente demostrativas de extraordinario valor personal, iniciativa y serenidad ante el peligro».

Desde el bufete de abogados que ha llevado el caso, especializado en la defensa de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, aseguran que no es el único que ha mostrado su descontento con la concesión de condecoraciones por parte de Interior y que han canalizado decenas de denuncias de agentes.

La concesión de medallas se produjo el 9 de mayo de este año. El Ministerio de Interior quería así premiar las intervenciones de los agentes de la Guardia Civil en la tragedia de la dana del 29 de octubre de 2024. Sin embargo, lejos de reconfortar a los agentes, provocó malestar interno y fueron decenas de ellos los que denunciaron la «arbitrariedad» y el «agravio comparativo».

El recurso presentado por Suárez-Valdés y ganado, denunciaba que el Ministerio había desarrollado una concesión de condecoraciones «al peso y chapucera« y omitiendo las propuestas de los mandos que habían vivido la tragedia y la actuación de los agentes de primera mano.

Así mismo, en el recurso se denunciaba que se habían concedido condecoraciones a personal que no resultaba acreedor de las misma, mientras que personal que se había jugado la vida literalmente para salvar a sus conciudadanos no había recibido condecoración o la había recibido en grado inferior a la que le correspondía.

Este es el caso de agente integrante de la Unidad de Actividades subacuáticas de la Guardia Civil, quien, además del rescate de los cuerpos de víctimas de la barrancada, había puesto su vida en serio riesgo, atravesando un torrente atado a una línea de vida, para salvar a una persona atrapada. Este acto heroico motivó que su jefatura lo propusiera para la concesión de la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, sin que fuera considerada por el Ministerio.