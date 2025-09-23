La atención por las tardes en los hospitales se retrasa por la burocracia con el traslado de enfermeros

A falta de una semana para que llegue la fecha que apuntó el conseller de Sanidad sobre el inicio de la actividad ordinaria por las ... tardes en todos los hospitales de la Comunitat, no hay todavía certezas de que el 1 de octubre empiece esta medida. Los médicos y jefes de servicio llevan más de un mes advirtiendo de que hace falta contratar más personal para poder dar el adecuado servicio y los nuevos turnos aún no están totalmente organizados en algunos centros. Además, se suma otra circunstancia que también influye mucho para retrasar esta medida. Se trata del concurso de traslados de los enfermeros, que en octubre se va a llevar a cabo y va a suponer que cientos de profesionales dejen su centro para irse a otro.

Todos estos factores dan como resultado que ahora mismo Sanidad no se atreva a asegurar que el día 1 vaya a comenzar esa actividad vespertina. Es más, deslizan que será a lo largo del mes de octubre. El pasado 24 de julio el conseller, Marciano Gómez, anunció: «En todos los hospitales de la Comunitat a partir del 1 de octubre se trabajará de forma ordinaria por la tarde». Lo hizo en el Arnau de Vilanova, que junto con el Clínico fueron los primeros en iniciar estos turnos de tardes. Pero a punto de llegar a ese día, todo parece indicar que no será así.

Lo que sí aseguran desde la conselleria es que, a diferencia de lo que ocurrió con Atención Primaria, esta medida sí se va a poner en marcha, aunque sea con unos días de retraso. El pasado 4 de septiembre Sanidad comunicó que posponía sin fecha el impulso a la actividad ordinaria por las tardes en los centros de salud, con el argumento de que iban a esperar a ver cómo funcionaba el nuevo sistema de productividad, que está en pruebas hasta diciembre. Así que se aparcó el proyecto, pero desde la conselleria confirman que en los hospitales no se va a paralizar también y comenzará durante el mes de octubre.

Este concurso de traslados, que se inicia el 2 de octubre, corresponde a la oposición de enfermería que ya estaba previsto que se llevara a cabo este próximo mes. Afectará a todo octubre y parte de noviembre y provocará que los profesionales de cientos de centros de salud y hospitales valencianos sufran cambios en sus plantillas, ya que muchos enfermeros se irán, bien porque hayan logrado plaza en otro sitio o porque su puesto interino lo ocupe otro que haya ganado la plaza en la oposición y llegarán sustitutos. Pero hasta que tomen posesión del cargo, pasarán días o semanas.

Y mientras tanto los hospitales tendrán dificultades para organizar los nuevos turnos, que necesitarán contar con suficiente personal de enfermería para poder realizar las pruebas y operaciones programadas a los pacientes, que van a empezar a hacerse de lunes a jueves por las tardes.