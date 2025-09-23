Las asociaciones de víctimas vuelven a pedir la dimisión de Mazón Las entidades se concentran a las puertas de Les Corts antes del inicio del Debate de Política General

Juan Sanchis Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 11:52

Asociaciones de familiares de las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre se han concentrado a las puertas de Les Corts para hacer sentir su voz el día que comienza el Debate de Política General. Una vez más su mensaje ha sido claro y contundente: reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La protesta, convocada por la Asociación de Víctimas Dana 29 de Octubre 2024, ha arrancado a las 9.30 horas, justo una hora antes del inicio del primer debate de política general que afronta Carlos Mazón después de las inundaciones que costaron la vida a 229 personas.

Las principales asociaciones de víctimas están invitadas a acudir a la sesión por el PSPV y Compromís, pero este colectivo, encabezado por Mariló Gradolí, rechazó asistir y convocó en su lugar la concentración. A la protesta se han sumado las otras dos organizaciones.

Frente a las puertas del parlamento valenciano se han colocado cuatro grandes pancartas por la dimisión de Mazón y algún cartel con rostros y nombres de víctimas mortales, entre gritos de 'Mazón dimisió', 'Govern dimisió', 'Mazón a presó' y 'No son morts, son assasinats'.

Mariló Gradolí, que encabeza la organización convocante, ha indicado que «lo que pueda decir Mazón es todo mentira, basado en que desde el principio no ha parado de mentir y de manipular». Unas palabras que han sido secundadas por la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, para quien «todo lo que dicen nos suena a hueco a falso. Nosotros no le damos legitimidad. Él no es necesario para la reconstrucción».

A juicio de la Asociación de Damnificados Dana-Horta Sud, su presentante, Paula Sanchis, «lo que vamos a ratificar es lo que ya le dijimos en su momento al señor Feijóo: que pedimos la dimisión de Carlos Mazón porque entendemos que no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat» y se ha preguntado «quién puso» a la exconsellera Salomé Pradas «al frente del Cecopi» que se constituyó «tarde, lleno de problemas y de irresponsabilidades».

Cuando ha aparecido el síndic de Vox, José María Llanos, los gritos se han vuelto más fuertes y los asistentes han coreado consignas como «asesinos' o 'encubridores'. Por la puerta principal han entrado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha acusado al presidente de esconderse y ha considerado que »no puede pisar la calle«.

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, se ha acercado a las víctimas y las ha saludado efusivamente. Posteriormente ha pedido la dimisión del presidente de la Generalitat y la convocatoria de elecciones.

La concentración se ha prolongado hasta pasadas las once de la mañana, cuando el presidente de la Generalitat ya había tomado su turno de palabra. A esa hora han empezado a recoger las pancartas y se han ido disolviendo.