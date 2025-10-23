Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
Una reciente manifestación. Irene Marsilla

Las asociaciones de víctimas de la dana impulsan junto a músicos valencianos una canción en memoria de los afectados

El tema 'Lladres de sobretaula', «un homenaje a los que ya no están», recogerá fondos para los afectados y se estrenará este sábado en un acto en el Teatro Olympia

R. V.

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:20

Coincidiendo con el primer aniversario de la DANA que asoló València el 29 de octubre de 2024, las familias de las víctimas, organizadas en las ... asociaciones Víctimes DANA Octubre 2024 y Víctimas Mortales DANA 29-O, liderada por la ex miembro de Compromís Mariló Gradolí, impulsan un proyecto musical para mantener viva la memoria y exigir justicia. Una iniciativa solidaria cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las asociaciones de víctimas afectadas, a la que se suman algunos de los artistas más reconocidos del panorama valenciano - Panxo de ZOO, Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los Chikos del Maíz, Tito Pontet y Pxllt-, que prestan sus voces para acompañar a las familias y dar fuerza a un mensaje común: Ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la.

