Las asociaciones de víctimas de la dana impulsan junto a músicos valencianos una canción en memoria de los afectados

Coincidiendo con el primer aniversario de la DANA que asoló València el 29 de octubre de 2024, las familias de las víctimas, organizadas en las ... asociaciones Víctimes DANA Octubre 2024 y Víctimas Mortales DANA 29-O, liderada por la ex miembro de Compromís Mariló Gradolí, impulsan un proyecto musical para mantener viva la memoria y exigir justicia. Una iniciativa solidaria cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las asociaciones de víctimas afectadas, a la que se suman algunos de los artistas más reconocidos del panorama valenciano - Panxo de ZOO, Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los Chikos del Maíz, Tito Pontet y Pxllt-, que prestan sus voces para acompañar a las familias y dar fuerza a un mensaje común: Ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la.

«Lladres de sobretaula», escrita y compuesta por Toni S. «Panxo» y producida por Toni Fort «Pxllet», miembros de los inactivos Zoo, es una canción que denuncia la falta de responsabilidad política, el abandono a los afectados y la distancia entre las instituciones y la realidad de los pueblos.

El videoclip, que se estrena junto a la canción, combina escenas de los artistas con imágenes reales de la DANA: los pueblos afectados, la labor de los voluntarios y la devastación provocada por las lluvias torrenciales. Un retrato que da voz al dolor, la impotencia y la dignidad de las familias que, un año después, continúan reclamando «verdad, justicia y reparación».

La letra incluye alusiones a la comida de Carlos Mazón y en la tardanza en la reacción ante la riada.

«Lladres de sobretaula» es un homenaje a quienes ya no están, a quien lo perdió todo, a las familias de las víctimas y a los voluntarios que se organizaron para sacar adelante una València que se vio arrasada por el agua y el barro. Un gesto por mantener viva la memoria de quienes sufrieron las consecuencias de aquella tragedia, y recordar que las heridas de aquel «octubre traidor» siguen abiertas.

Ampliar Imagen promocional de la canción. LP

Además, el 25 de octubre de 2025 a las 11:30 horas se celebrará en el Teatro Olympia de València un homenaje a las víctimas «verdaderamente ciudadano, que no está organizado por ninguna institución ni tiene como protagonista ningún representante político», organizado por la asociación Víctimes de la DANA 29 d'Octubre. Un encuentro abierto a toda la ciudadanía, sin representación institucional, donde el protagonismo recaerá en las familias. La asistencia será previa reserva de entrada debido al aforo limitado.

Los artistas unen fuerzas de cara a la movilización del 25 de octubre que tendrá lugar en València exigiendo responsabilidades políticas al gobierno valenciano.