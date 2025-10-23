Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro comercial Bonaire, el 21 de octubre de 2025.

Ver 18 fotos
Centro comercial Bonaire, el 21 de octubre de 2025. Iván Arlandis.

Bonaire deja atrás los bulos un año después de la dana: «Los protocolos funcionaron»

El centro comercial de Aldaia fue el epicentro de la desinformación por los supuestos fallecimientos en el aparcamiento que nunca ocurrieron

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:13

Comenta

Una piscina de agua amarronada cubre las escaleras mecánicas que llevan a la planta baja. Distintos objetos flotan en ella. Alimentos, gafas, camisetas, zapatillas, pendientes y miles de productos más ... se entremezclan con el barro y forman una maraña de escombros que impide el paso. Buena parte de las cristaleras que protegen los negocios están hechas añicos y estos quedan al descubierto. Los pasajes están anegados y los aparcamientos subterráneos rebosan agua por todas partes. Es la imagen del centro comercial Bonaire el día después de la riada que cruzó la provincia de Valencia y que dejó un balance de 229 fallecidos y miles de empresas destrozadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  5. 5

    Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento
  6. 6

    Mounjaro, el pinchazo del cambio: las inyecciones de moda en la edad madura
  7. 7 Juan Roig, sobre el futuro en las cocinas: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  8. 8

    Así se levanta 321 días después una casa arrasada por la dana del 29-0
  9. 9

    «Hay que expropiar suelo para construir vivienda en Valencia. Aunque suene maldito, no hay otra salida»
  10. 10 Muere a los 30 años la influencer Stacey Hatfield tras dar a luz en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bonaire deja atrás los bulos un año después de la dana: «Los protocolos funcionaron»